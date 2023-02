Twitter: in arrivo i Coins, addio all’autenticazione a 2 fattori via SMS

Ascolta questo articolo

Il social Twitter, sempre alle prese con polemiche riguardanti i suoi ex impiegati e il nuovo proprietario, nel mentre lavora a piccoli e grandi cambiamenti, ha messo in calendario la chiusura di una misura di sicurezza molto usata attualmente dai suoi utenti.

Che Musk non abbia mai avuto un rapporto idilliaco con la sua forza lavoro è arcinoto, ma il tutto è stato confermato da un recente battibecco online avuto con l’ex responsabile divisione pubblicitaria di Twitter, Bruce Falck, secondo il quale Musk non sa di cosa parla quando si riferisce al social acquistato a fine Ottobre. La risposta di Musk è stata alquanto sarcastica visto che ha dubitato della genialità del suo antagonista, posto che Twitter è molto diffuso ma in pochi hanno risposto di aver comprato qualcosa in seguito a una pubblicità vista sul social, a dimostrazione della “peggiore rilevanza pubblicitaria del Mondo” dello stesso.

La novità più importante riguardante Twitter, in questo breve recap, riguarda però un annuncio che diversi utenti hanno incominciato a notare. Secondo tale avviso gli utenti devono disattivare gli SMS come metodo di autenticazione a due fattori, e usarne un altro. A tal proposito si hanno 30 giorni di tempo per fare il cambio, che però “non annullerà automaticamente l’associazione del tuo numero di telefono al tuo account Twitter“. Dal 20 Marzo 2023, in ogni caso, l’autenticazione a due fattori via SMS sarà annullata per tutti gli utenti, tranne che per coloro che sono abbonati a Blue.

Il cambiamento annunciato non è però solo volto a rendere più remunerativo il flop dell’abbonamento Blue, ma anche a incrementare la sicurezza, visto che l’autenticazione a due fattori via SMS viene ritenuta meno sicura di altri due metodi, invece rimasti a disposizione degli utenti free, come l’uso di token di sicurezza, e di app di autenticazione (come Google Authenticator).

Passando ai cambiamenti a margine, il leaker Ahmed Ghanem ha annunciato che nell’ultima beta per Twitter su iOS il feed “Per te” ora si chiama “Top”. Dal leaker Nima Owji si apprende che il social continua a lavorare sulle Coins che si potranno ottenere come donazione e premio per i post. Accumulandone in “diamanti“, questi ultimi potranno poi essere riscattati.