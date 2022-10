Twitter: il mixtape per 4 media in un solo tweet è ufficiale per tutti

Ascolta questo articolo

Di recente, il social network Twitter (di nuovo nelle mire acquisitorie di Musk) ha annunciato una novità, disponibile su iOS, secondo la quale nella timeline i video si aprono in un player a schermo intero, con le similitudini verso TikTok rappresentate pure dal fatto che è possibile navigare da un video all’altro attraverso lo scrolling verticale mentre, toccando la freccia nell’angolo alto di sinistra, si esce da tale carosello tornando al punto in cui si era rimasti.

In seguito, è arrivato il timido rilascio in alcuni mercati della funzione per modificare i tweet, entro 30 minuti dalla pubblicazione, per un massimo di 5 volte: la funzione in oggetto sarà appannaggio, almeno inizialmente, degli abbonati al piano Twitter Blue. A tale novità se ne è appena aggiunta un’altra.

Come molti ricorderanno, in quel di Aprile, il leaker Alessandro Paluzzi segnalò l’intenzione di Twitter di cambiare lo status quo per la condivisione dei media nei tweet in base al quale, per ogni tweet, si poteva condividere un solo elemento, che fosse una foto, un video o una GIF: in seguito, sono partiti i relativi test in quel di Luglio. La novità di fresco rilascio, che si palesa agli utenti non appena aprono l’app di Twitter, annuncia (tramite l’account ufficiale Twitter Support) che da oggi si possono condividere più media in un singolo tweet, attingendo a GIF, video, e foto.

Da un post pubblicato nel proprio blog ufficiale è poi arrivata una precisazione su come poter usare questa funzione: in particolare, il limite dei media condivisibili per tweet è di 4 elementi, con l’utente che potrà mixarli come preferisce, mettendo ad esempio una foto, una GIF e due video, o solo 4 video, o due video e due foto, etc, creando mix multimediali a proprio piacimento. Per il momento, la funzione, in questione è in corso di rilascio per gli utenti su piattaforma Android e iOS: non è ancora prevista su desktop e per ora non se ne potranno avvalere gli utenti aziendali.

Per usare la funzione, è sufficiente aprire il compositore dei tweet, toccare il rimando alle foto e, entrati nella galleria, selezionare 4 elementi: alla fine si torna al compositore, magari per ritoccare i media con i filtri e aggiungervi le didascalie per le persone con problemi di vista.