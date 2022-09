Twitter: novità su Musk, sulla scheda Spaces pro Podcast e in tema di video

Ascolta questo articolo

Twitter, il noto social network del canarino azzurro co-fondato da Jack Dorsey e ora diretto da Parag Agrawal, nelle scorse ore è tornato sotto i riflettori dei media non solo per i rumors sulle sue future e attuali funzionalità, ma anche e soprattutto per quel che riguarda le sortite di Elon Musk.

Partendo da quel che vede protagonista Elon Musk che, come noto ad Aprile aveva accettato di comprare Twitter per 44 miliardi di dollari pagando ogni azione 54.20 dollari, salvo poi tirarsi indietro accampando la motivazione secondo cui (in base alle verifiche condotte col software Botometer del dottorando Kaicheng Yang) il numero di account falsi e bot sulla piattaforma sarebbe superiore al 5% per il quale ci si era accordati, la tenzone legale, che culminerà con il processo che lo vedrà contrapposto a Twitter il 17 Ottobre, si arricchita di alcuni colpi di scena.

Nello specifico, secondo gli avvocati di Twitter che hanno riferito la cosa al giudice della corte del Delaware, i report forniti al magnate sudafricano da due suoi data scientist, in base ai quali a inizio di Luglio la percentuale di account falsi su Twitter era del 5.3 e dell’11% “non ha supportato l’affermazione del miliardario secondo cui il numero di utenti falsi era selvaggiamente superiore al 5%“. Parimenti, sempre gli avvocati di Twitter hanno accusato Musk di non aver fornito gli SMS che l’imprenditore si sarebbe scambiato per 4 ore di fila sino a notte fonda con il co-fondatore di Oracle Corporation, Larry Ellison, prima di annunciare la sospensione dell’accordo per l’acquisizione del social.

Passando a novità più concrete, di recente Twitter ha lanciato per gli iscritti a Blue su iOS la nuova scheda Spaces pro podcast. Tale scheda propone delle Stazioni in cui i contenuti, scelti sulla base delle persone e dei temi che si seguono, comprensivi di Spaces live e registrati, ma anche dei podcast più popolari in tutto il mondo, sono raggruppati per argomento (notizie, sport, musica, etc). Secondo quanto emerso documentato da TechCrunch, il canarino azzurro ha incominciato a rilasciare tale novità pure per gli iscritti a Blue su Android.

Ancora in tema di novità, Twitter ha annunciato – per ora lato mobile su iOS – alcune innovazioni relative ai video che dovrebbero semplificare il trovare e fruire i video sulla piattaforma. La prima riguarda la comparsa di un inedito carosello di video, nella scheda Esplora: qui, all’interno della categoria Per te (For you), si andranno a concentrare video di tendenza e popolari che il canarino azzurro pensa possano interessare all’utente. La seconda miglioria riguarda un feed video in stile TikTok: nello specifico, toccando un video, si verrà condotti in un feed scorrevole fatto di video ove, concluso il video sul quale si era fatto click inizialmente, basterà “scorrere verso l’alto per iniziare a sfogliare più contenuti video“.

Infine, i rumors. Dal sempre puntuale leaker Alessandro Paluzzi arrivano diverse indiscrezioni in quota Twitter, tra cui, molto interessante, figura quella per la quale Twitter starebbe lavorando alla sezione Shopping.