Twitter: fuga della pubblicità, nota compromettente su Musk, gestione delle affiliazioni

Il social network Twitter si è trovato coinvolto in due brutte notizie, ambedue frutto di rivelazioni, mentre un’affermazione ufficiale del nuovo proprietario Elon Musk ha anticipato una futura miglioria.

Nelle scorse ore, secondo una nota dell’avvocato di Twitter visionata da The Verge, è emerso come a Musk, impegnato sulla monetizzazione degli utenti, non importi dei dissidenti, degli attivisti per i diritti umani, né degli utenti in regioni non monetizzabili. Sempre secondo quanto incluso nella nota instradata via Slack, visto che Twitter è costretta da una multa del Maggio scorso comminatale dalla FTC a revisionare in ottica privacy ogni futuro cambiamento, Musk avrebbe imposto agli ingegneri (da qui la loro fuga) di autocertificare il rispetto delle leggi sulla privacy.

In particolare, il miliardario non darebbe tempo sufficiente ad analizzare i potenziali rischi sulla privacy e, se anche ne emergono, semplicemente li ignorerebbe, come fatto a proposito del rinnovato Twitter Blue, in merito al quale non è stata recepita alcune delle raccomandazioni fatte.

Un’altra brutta notizia per Twitter arriva dall’agenzia pubblicitaria Omnicom Media Group che, attiva a livello globale, ha scritto ai propri clienti di sospendere per ora, cioè nel breve termine, gli investimenti pubblicitari su Twitter, perché vi sono una serie di eventi (licenziamenti in massa nel settore sicurezza, proliferare di account imitatori verificati, dimissioni di dirigenti di alto profilo), che potrebbero avere “potenziali gravi implicazioni” sui loro marchi. Il promemoria raccomanda, in ogni caso, di attuare tale cautela “fino a quando la piattaforma non sarà in grado di dimostrare di aver reintrodotto le misure di sicurezza a un livello accettabile e di aver ripreso il controllo del suo ambiente“.

Infine, in una serie di tweet, Elon Musk ha anticipato che in futuro (anche se non è chiaro se tale novità sarà concessa come feature per gli abbonati, o rilasciata a tutti) le organizzazioni sarebbero stato in grado di “identificare quali altri account Twitter sono effettivamente associati a loro“, ovvero di gestire le proprie affiliazioni con gli account affiliati, anche se Twitter avrebbe conservato la verifica di quella di quella che è l’organizzazione primaria.