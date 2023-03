Twitter e Facebook tagliano importanti funzioni: ecco di cosa si tratta

Il destino dei principali social network, Twitter e Facebook, è unito da diversi fattori, ultimamente. Basti pensare ai maxi licenziamenti del canarino azzurro e di Menlo Park, dovuti a una crescita, attuata in tempo di pandemia, che poi non si è ritenuta giustificabile in seguito, con le riaperture e la fine del lock down. Ambedue le piattaforme devono in questo periodo contenere i costi e non stupisce quindi che abbiano annunciato la chiusura di alcune funzionalità che ritengono ormai secondarie, portandosi quindi avanti per le “pulizie di primavera”.

Nel tagliare i rami secchi, Twitter, reduce dall’ennesimo down, per fortuna durato solo poche ore (con errori anche nei plug-in di sharing in stile AddToAny), ha annunciato che rimuoverà il suo archivio di video live. A darne notizia è l’utente Katie Notopolous che ha condiviso la schermata di una notifica con la quale la piattaforma del neo proprietario Musk avvisa che è meglio scaricare e salvare altrove il proprio archivio di video live, visto che presto lo stesso verrà dismesso.

Va ricordato che Twitter consente di salvare le proprie trasmissioni live dal 2016, quando ad occuparsene era Periscope che, poi, comprato, venne chiuso nel 2021 e assorbito in Twitter Direct, che permetteva sempre di trasmettere in live le proprie trasmissioni salvandole in seguito nei propri tweet a favore di chi non aveva potuto seguirli in diretta. Di recente, però, Twitter, per contenere i suoi costi, ha preso a rinegoziare gli accordi per gli AWS (Amazon Web Services) e questo ha fatto calare la mannaia sull’archivio dei video Live. Per ora non si fa menzione delle registrazioni delle sessioni dal vivo degli Spaces ma essendo anche queste ultime basate sull’infrastruttura di Periscope, forse è bene procedere a mettere anche quest’ultime in salvo.

Passando a Facebook di Meta, dall’utente Radu Onescu, ma anche dal Centro di assistenza di Facebook arriva la notizia secondo cui sta per scomparire l’opzione degli argomenti / topic per i gruppi. Questa funzione prevedeva che gli amministratori di un gruppo catalogassero le discussioni del gruppo per hashtag, in modo da fare ordine e riorganizzare le discussioni, tanto che agli utenti sarebbe bastato solo cliccare su un hashtag per trovare tutte le discussioni effigiate con lo stesso. A quanto pare, o perché gli utenti usavano poco quest’opportunità, o perché se ne avvalevano poco gli admin, che per implementarla dovevano lavorare ulteriormente, Meta ha deciso di deprecarla. In particolare, dal 3 Aprile gli admin non potranno più applicare topic alle discussioni degli altri e dal 3 Maggio “non potranno più scaricare argomenti che hanno aggiunto ai post di gruppo di altre persone“.