Twitter: confermato il piano d’abbonamento "Blue". Ecco cosa offre

Lo scorso Marzo, il microblog Twitter ha compiuto i 15 anni di vita e, da quel momento, sono state davvero tante le novità rilasciate, tra cui il riavvio del processo di candidatura per la verifica dell’account, l’attenzione alle immagini, il test per il barattolo delle mance: nel medesimo range temporale si è parlato molto anche dei servizi premium di Twitter, uno dei quali, l’abbonamento, è stato appena confermato in forma ufficiale.

Caldeggiati dal CEO a Febbraio, i servizi premium di Twitter permetteranno o di ottenere speciali vantaggi (Super Follows) seguendo determinati utenti (cui verrà corrisposto un abbonamento) o di sottoscrivere un abbonamento con la piattaforma stessa, che offrirà feature aggiuntive, come scoperto nelle scorse settimane, versando un modesto obolo mensile.

Proprio l’abbonamento a Twitter è stato appena confermato ufficialmente visto che, sull’App Store di iOS, è apparsa la sezione degli acquisti in-app, sulla scheda dedicata a Twitter: al suo interno è indicato il riferimento al piano Twitter Blue, che costerà 2.99 dollari o euro, al mese. La possibilità di abbonarsi, confermando la cosa via autenticazione biometrica, sembra al momento non funzionare.

La nota leaker Jane Manchun Wong (@wongmjane), tuttavia, è riuscita a sbloccare il tutto, onde appurare cosa si avrà come corrispettivo per la summenzionata cifra versata: nello specifico, sarà possibile cambiare il colore per l’app (App icon) di Twitter e per il suo tema (Color theme). Del pacchetto farà parte anche la funzione “Undo Tweets” che permetterà di annullare la pubblicazione di un cinguettio a pochi secondi dall’invio dello stesso.

In seguito, il pacchetto si arricchirà anche delle Raccolte (Collections), che permetterà di salvare come preferiti e di riorganizzare insiemi di post prediletti, in modo da ottenerne un più facile recupero, e di una Modalità lettura (Reader Mode), che dovrebbe intervenire sui threads, sovente sviluppati su più tweet, per sintetizzare il tutto in un testo più facile a seguirsi.