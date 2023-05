Twitter applica alle immagini false le note di contesto della Community

Twitter ha di recente annunciato una nuova funzione per favorire gli abbonamenti, anche a scapito della privacy, oltre alle nuovi API Pro per gli sviluppatori: in futuro arriverà anche una messa a dieta dell’app che occupa troppo spazio sugli smartphone ma, nel frattempo, sono emersi nuovi attriti con le istituzioni europee che si occupano di fake news. Forse anche come reazione a tali contrasti, arriva la novità di oggi.

Il social dallo scorso Ottobre nelle mani del miliardario Elon Musk ha annunciato di aver ampliato il suo programma di fact-checking basato sulla comunità, per includere anche le immagini. La decisione, che fa seguito alle promesse di Marzo, è motivata da alcuni casi recenti di immagini false diventate virali sul social, come quella che mostrava una falsa “esplosione” vicino al Pentagono.

Il programma di moderazione coinvolge gli utenti e deriva da Birdwatch, un progetto lanciato nel 2021 per contrastare le fake news. Anche le relative eredi rinominate in Community Notes appaiono sotto i tweet e forniscono ulteriore contesto a contenuti potenzialmente ingannevoli. Twitter comunica che da oggi gli utenti che partecipano a questo programma potranno aggiungere informazioni specifiche relative a un’immagine, e tale contesto sarà visibile sotto le immagini recenti e future, secondo quanto dichiarato dall’azienda.

Nell’annuncio, Twitter cita esplicitamente le immagini false generate dall’intelligenza artificiale, che possono essere divertenti ma anche fonte di panico e paura per alcune persone. Un esempio è l’immagine dell’esplosione al Pentagono, pubblicata da un falso canale intitolato Bloomberg News (gli account falsi proliferano da quando per ottenere la spunta di verifica basta abbonarsi a Blue pagando). Un altro caso famoso (ma più simpatico che preoccupante) è stato quello di Papa Francesco, ritratto con un piumino con il crocifisso sul petto. L’immagine era chiaramente un falso generato dall’intelligenza artificiale.

Twitter informa che questa funzionalità, per ora, si applicherà solo alle immagini singole ma che l’azienda sta lavorando per estenderla ai video e ai post con più foto. Twitter avverte che l’introduzione sarà graduale e probabilmente le Community Notes non appariranno sotto tutte le immagini corrispondenti, poiché si darà la priorità alla precisione nelle prime fasi di test.