Scoperte le tre funzioni segrete a cui sta lavorando Twitter

Anche quando non ha novità da annunciare, il social network Twitter fa parlare di sé, specialmente da quando lo controlla Elon Musk. Nelle scorse ore sono emerse varie novità a proposito di funzioni in sviluppo presso la piattaforma del canarino azzurro.

La prima novità è emersa grazie ad un post della designer di Twitter, Andrea Conway, che ha condiviso lo screenshot di una funzione a cui si sta lavorando, che permetterebbe di ricevere una notifica per un determinato tweet, fissando come range temporale un lasso di tempo che va da un’ora a un anno (a meno che non si fissi una durata personalizzata). Tale funzionalità svolgerebbe quello che fanno bot come “Remind Me of This Tweet”, dove basta precisare sia l’handle da seguire che il passo di tempo desiderato, per ricevere una notifica e poter tenere sott’occhio uan data discussione.

Probabilmente, Twitter si è messa al lavoro su tale funzionalità sia perché le nuove tariffe per le API a pagamento uccideranno molte soluzioni di terze parti che eseguivano questo compito, sia perché il rendere nativa una funzione esistente tramite terzi farebbe sì che più utenti ne siano consapevoli e quindi la adoperino. Al momento non è chiaro se tale innovazione sia prevista in quota Twitter Blue, o se sia prevista per tutti.

Dal leaker Nima Owji si apprende che Twitter, al pari di quanto già fatto da Meta, sta lavorando a una opzione che, in Preferenze di annunci”, permetterebbe di aver maggior controllo sulle pubblicità riguardanti settori sensibili. Nello screenshot condiviso, l’utente potrà decidere ad esempio di intervenire sulla categoria gioco d’azzardo, optando per il visualizzare meno pubblicità riguardanti questo argomento sensibile. Il fatto che l’opzione riduca ma non annulli le pubblicità di questi settori è correlato al fatto che Twitter abbia già perso il 70% dei suoi grossi investitori pubblicitari e, probabilmente, non intenda perdere anche gli altri.

Infine, ancora dalla designer Andrea Conway arriva l’ammissione secondo cui Twitter starebbe lavorando a un’opzione che permetterebbe di capire perché un determinato tweet sia stato suggerito nel feed “For You”: in pratica basterebbe toccare l’icona dei tre puntini accanto a ogni tweet per trovare la voce “Perché stai vedendo questo tweet” con approfondimenti che citerebbero vari motivi, tra cui interessi correlati, il followeraggio reciproco, le attività dell’account, etc.