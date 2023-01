Netflix si dedica al live streaming con i SAG Awards e Chris Rock

Ascolta questo articolo

Netflix, il noto servizio di streaming, si appresta a lanciarsi in una nuova avventura, quella del live streaming: nel frattempo, dopo un’operazione trasparenza in quota audience, la società del co-CEO Reed Hastings si è detta soddisfatta per l’andamento del suo abbonamento con pubblicità.

Nelle scorse settimane, con un accordo che è partito dal 1°Novembre nel Regno Unito, Netflix ha comunicato, in ottica trasparenza verso gli utenti, che si avvarrà di Barb (Broadcasters’ Audience Research Board), un’azienda non profit indipendente, per misurare ‘audience, ovvero per raccogliere i dati su quante siano le visualizzazioni dei suoi contenuti.

Più di recente, durante un’intervista concessa a Variety in occasione del CES 2023, Jeremi Gorman, responsabile globale della pubblicità di Netflix (con un passato di CBO presso Snap Inc), ha rivelato, pur senza fornire dati concreti quanto ad abbonati, di essere soddisfatta e non preoccupata per come sta andando il livello di abbonamento con pubblicità della piattaforma. Secondo la dirigente, nella migliore delle ipotesi il tier con annunci (circa 4 minuti di pubblicità ogni ora) contribuirà ad alzare le entrate mentre, nella peggiore, non inciderà in modo negativo sulle entrate.

Detto altrimenti, non si temono episodi di concorrenza interna tra i livelli di abbonamento, con gli utenti dei tier più costosi che ripiegano su quello base con pubblicità, visto che c’è la tendenza a mantenersi fedeli all’abbonamento sottoscritto in origine.

Passando a novità più concrete per i telespettatori della piattaforma, Netflix si avvia a cimentarsi, dopo il gaming, anche nella trasmissione di eventi in live streaming. Si inizia il 26 Febbraio, grazie a un accordo pluriennale che permetterà di trasmettere in diretta la premiazione dell’evento Screen Actors Guild Awards (una sorta di pre-Oscar) in cui diversi attori riceveranno un’ambita statuetta con maschera drammaturgica per le loro interpretazioni al cinema e in televisione. Quest’anno la manifestazione sarà trasmessa sul canale YouTube di Netflix ma dal prossimo anno, 2024, sarà in live globale attraverso la piattaforma della grande N. Il 4 Marzo, poi, sarà la volta della trasmissione in live streaming all’interno di Netflix di uno spettacolo one-man-show del comico Chris Rock.