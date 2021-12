Netflix: ottima crescita, sconti in India, in arrivo cartoon dark e live action su Mega Man

Reduce da ottimi dati di crescita, Netflix ha annunciato una nuova strategia per guadagnare nuovi abbonati, per ora in India, e il prossimo arrivo di una serie animata “dark”: il tutto mentre la piattaforma di streaming più famosa al mondo sarebbe anche al lavoro su un progetto che coinvolgerebbe un noto videogame.

Di recente, Netflix ha diffuso i dati relativi a proprio terzo quadrimestre del 2021, mostrando il raggiungimento di 213.56 milioni di abbonati, 74 milioni dei quali accasati in Canada e USA, quindi in America del nord, con un buon tasso di crescita (+1.8 milioni) anche in Africa, Medio-Oriente ed Europa. Il merito di questi risultati, ovverosia di una crescita degli abbonati (+4.28 milioni) superiore alle attese (3.9 milioni), spetta certo alle produzioni di successo come Squid Games, ma anche al tentativo di conquistare sempre nuovi mercati, nei quali magari non ci si espressi ancora al massimo delle proprie potenzialità.

E’ il caso dell’India ove Netflix ha deciso, ancora una volta, dopo quanto fatto lo scorso luglio (tramite un abbonamento low cost per la fruizione solo mobile e il download a bassa qualità), di basarsi sulla leva del prezzo, abbassando quelli di tutti i suoi piani d’abbonamento mensili previsti per il paese asiatico. Nello specifico, con lo scopo e la speranza di “ingolosire” coloro che localmente non si erano ancora abbonati, il piano solo mobile passa da 199 (2.32) a 149 rupie (1.73 euro), quello basic da 499 (5.81) a 199 rupie (2.32 euro), quello standard da 649 (7.55) a 499 rupie (5.81 euro), e quello premium da 799 (9.3) a 649 rupie (7.55 euro).

Un’altra leva su cui Netflix conta per migliorare i propri risultati e tamponare la concorrenza (es. Prime Video, Disney+), è quella dei nuovi contenuti. A tal proposito, l’azienda co-diretta da Reed Hastings ha annunciato l’arrivo in programmazione, dal prossimo 14 Gennaio, della serie animata “The House”, una dark commedy, anche con animali parlanti, in stile Tim Burton, realizzata mediante stop-motion, incentrata su 3 storie surreali (rispettivamente dirette dai registi Emma de Swaef e Marc Roels nella prima puntata, da Niki Lindroth von Bahr per la seconda, e da Paloma Baeza per la terza) riguardanti coloro che hanno abitato una strana casa.

In futuro, poi, mutuando il buon successo ottenuto con Arcane, una serie basata sul videogame League of Legends, Netflix potrebbe traslare nella propria piattaforma anche il platform videoludico Mega Man, varato nel 1987 da Capcom (che nel 2016 lo ha portato anche sugli smartphone). A rivelare l’esistenza del progetto, in forma di film live action, originariamente previsto per 20th Century Fox, è stata una fonte vicina allo stesso, che lo ha dato come già in sviluppo, con Henry Joost nel ruolo di sceneggiatore e Ariel Schulman in quello di regista.