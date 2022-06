Netflix: ipotesi Roku, nuovi contenuti animati e videogame in arrivo

Ascolta questo articolo

Netflix, il colosso dello streaming online, reduce da un periodo difficile, potrebbe – secondo alcune voci – risollevarsi acquisendo un importante player del settore. Intanto, la piattaforma di Reed Hastings si è cimentata in nuovi annunci, relativi ai contenuti animati e ai videogame.

Nelle scorse ore, grazie a un report di Business Insider, è circolata la voce secondo cui Netflix potrebbe acquistare Roku: nello specifico, il rumor sarebbe nato dal fatto che i dirigenti della seconda avrebbero chiuso le contrattazioni in Borsa per consentire ai dipendenti di vendere le loro azioni. Questo per evitare, nel corso di eventuali interlocuzioni tra le parti, fenomeni di insider trading. L’ipotesi, confermata da un dirigente di Roku che ha sottolineato come le due realtà siano allineate per affari, valutazione attuale e cultura, ha un suo perché: Roku ha un canale di contenuti sostenuto dalla pubblicità (Roku Channel) che permetterebbe a Netflix di approfondire la questione in vista di un suo abbonamento low cost ads based. Inoltre, Roku, molto diffusa nel Nord America, ha un certo expertise nella realizzazione di hardware adibito alla riproduzione dei contenuti, un business che non si sovrapporrebbe quindi del tutto a quello di Netflix, e dei contenuti con cui recuperare gli abbonati persi.

In attesa che emergano conferme ufficiali sulla vicenda, non sono mancate novità più concrete. La prossima settimana, precisamente dal 13 Giugno, Netflix presenterà in Francia ad Annecy, in occasione dell’International Animation Film Festival, diverse serie e film d’animazioni prodotti in Europa: nello specifico, tra le serie vi sarà la produzione Bad Dinosaurs (USA-Spagna), che vedrà una famiglia di tirannosauri del Mesozoico affrontare le difficoltà quotidiane circondati da dinosauri incompetenti. Wereworl (UK) vedrà Drew Ferran scoprire di essere un lupo mannaro, erede al trono dei Warelords, che potrà reclamare dopo aver abbattuto la tirannia dei Lionlords. Ispirato alle graphic novel di Emile Bravo, The Seven Bears (Francia) vedrà 7 orsi scombussolare alcune fiabe date un po’ troppo scontate dalla tradizione. Mermaid Magic (Italia) ruoterà attorno alla principessa sirena Merlinda, che abbandonerà gli abissi per cercare sulla terra ferma una fonte di magia con cui battere le forze del male che minacciano il mondo, sopra e sotto il livello del mare.

Tra i film, vi sarà una produzione di Steve Box (Francia) in attesa di denominazione, incentrata su una banda di gatti randagi capitanata da Tibbles che, volendo portare a termine il colpo della loro vita, si fingeranno normali micetti domestici. That Christmas e Scrooge: A Christmas Carol (ambedue UK) tratteranno il tema del Natale (nel primo caso tra folle di tacchini, un grosso errore di Babbo Natale e storie su famiglia, solitudine e amore, nel secondo – in salsa musicale – con Scrooge che dovrà affrontare il passato per aprirsi a un futuro migliore). Anche Ember (Spagna) è ambientata nell’epoca primitiva, con Dikika che, per salvare la sua tribù, dovrà carpire una preziosa scintilla da un lontano vulcano.

Come noto, entro fine anno, Netflix conta di arrivare a 50 giochi mobili offerti gratis, senza pubblicità o acquisti in-app. Orbene, in occasione del Geeked Week, la piattaforma ha annunciato l’arrivo di nuovi videogame, ispirati ai suoi contenuti di successo: la Casa di Carta prevederà che il giocatore rapini un casinò a Monaco, violi serrature e casseforti, per aiutare un vecchio amico del Professore. Desta: The Memories Between, ideato dai creatori di Munument Valley, ambientato nel mondo dei sogni è dei ricordi, sarà un gioco di strategia a turni, mentre Poinpy, distribuito da Devolver Digital e creato dall’ideatore di Downwelle, sarà a scorrimento verticale con uno scalatore che dovrà sfuggire a un mostro blu. Shadow and Bone sarà un gioco di ruolo ispirato alla serie Tenebre e Ossa, con Reigns: Three Kingdoms che sarà, invece, un gioco di carte, ambientato all’epoca dei Tre Regni, grazie al quale si deciderà il destino della Cina.

La regina degli scacchi, comprensiva anche di puzzle, permetterà di prendere lezioni e giocare a scacchi contro i protagonisti della serie o giocatori online. Non mancheranno, poi, Lucky Luna, frutto dell’estro dell’ideatore di Skate City Snowman e Alto’s Adventure, Spiritfarer (uscito nel 2020 per consolle e PC/Mac, una riflessione intima sulla morte ispirato agli acquerelli del pittore Hiroshi Yoshida), e Raji: An Ancient Epic.