Netflix entra nel mondo dello sport in streaming con un torneo di golf tra celebrità

Netflix, il colosso dello streaming che conta oltre 200 milioni di abbonati nel mondo, ha annunciato il suo primo evento sportivo in diretta: un torneo di golf tra celebrità che si svolgerà il 27 e 28 novembre in Arizona.

L’evento, chiamato “The Match“, vedrà sfidarsi quattro stelle del mondo dello spettacolo e dello sport: il comico Will Smith, il cantante Justin Timberlake, la leggenda del golf Phil Mickelson e la campionessa di tennis Naomi Osaka. I quattro giocatori formeranno due squadre: Smith e Mickelson da una parte, Timberlake e Osaka dall’altra. Il torneo sarà trasmesso in esclusiva su Netflix in 200 paesi, con la possibilità di seguire le partite in tempo reale o di rivederle on demand.

L’iniziativa di Netflix rappresenta una svolta nel panorama dello streaming sportivo, finora dominato da piattaforme come Amazon Prime Video, DAZN e Disney+, che hanno acquisito i diritti di trasmissione di vari campionati e competizioni.

Netflix ha dichiarato di voler sperimentare nuovi formati e generi per ampliare la sua offerta e attrarre nuovi pubblici. Il torneo di golf tra celebrità è il primo passo in questa direzione, ma non sarà l’unico. La società ha infatti annunciato di avere in cantiere altri progetti legati allo sport, tra cui documentari, film e serie originali. Il golf è uno degli sport più seguiti al mondo, con una base di fan stimata in oltre 100 milioni di persone.

Il torneo “The Match” punta a coinvolgere sia gli appassionati della disciplina, sia i fan delle celebrità coinvolte, offrendo loro uno spettacolo divertente e interattivo. I quattro protagonisti dell’evento hanno espresso la loro emozione e il loro entusiasmo per la sfida. Will Smith ha detto di essere onorato di giocare con Mickelson, uno dei suoi idoli. Justin Timberlake ha scherzato sul fatto che il suo compagno di squadra Osaka sia molto più brava di lui a tennis e a golf. Phil Mickelson ha promesso di dare il massimo per vincere il torneo e fare bella figura su Netflix. Naomi Osaka ha ammesso di essere nervosa ma anche curiosa di provare questa nuova esperienza. Il torneo “The Match” sarà trasmesso su Netflix il 27 e 28 novembre. Non perdetevelo!