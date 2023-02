Meta: novità Horizon Worlds, causa nello UK, tagli a Facebook Gaming e molto altro

Ascolta questo articolo

Dopo una breve pausa, si torna a parlare delle iniziative e di ciò che riguarda le Meta Platforms, con problemi legali per la casa madre di Facebook, che, però, starebbe ottenendo i primi risultati dei suoi investimenti nella AI, redditizi soprattutto per le piattaforme tradizionali di Menlo Park. Il settore del Metaverso però è sempre nevralgico per il colosso dei social, che ha appena ufficializzato un test per gli Horizon Worlds, ma tagliato qualche investimento per Facebook Gaming.

Da qualche tempo, Meta sta affrontando una causa legale nel Regno Unito, portata avanti dall’avvocatessa Liza Lovdahl Gormsen (consulente anche del Competition Network in quanto nominata dalla locale Autorità per la concorrenza e i mercati) secondo cui Facebook avrebbe abusato della sua posizione dominante per raccogliere i dati di 45 milioni di utenti nello UK senza che questi ultimi siano “stati adeguatamente compensati per il valore dei dati personali che hanno dovuto fornire per utilizzare la piattaforma“.

Meta, la casa madre del social in blu, ha però chiesto al tribunale di Londra di non permettere che la causa (che potrebbe costarle 3,7 miliardi di dollari) vada avanti, ritenendola “priva di merito” perché non terrebbe conto del “valore economico fornito in cambio da Facebook“. Inoltre, il conteggio delle presunte perdite, stimato appunto in circa 3 miliardi di sterline, sarebbe esageratamente “gonfiato“.

Secondo StreamElements, per ore guardate, il servizio alternativo a Twitch di Meta, Facebook Gaming, è stato il secondo servizio di streaming più popolare del 2022, posizionandosi appena davanti a YouTube Gaming. Il merito sarebbe di iniziative però agli sgoccioli: nello specifico, The Information, che si avvale della testimonianza di due persone a conoscenza dei fatti, riporta che si è esaurito il fondo biennale da 10 milioni di dollari che pagare gli streamer di colore per trasmettere i loro giochi su Facebook Gaming e, nella seconda metà dello scorso anno, sono stati interrotti i contratti con 200 game streamers pagati per fare lo stesso.

Alla vigilia della quarta trimestrale del 2022, che Meta dovrebbe render nota in data odierna, il Wall Street Journal ha pubblicato un servizio, basato su interviste a persone informate dei fatti e frutto della consultazione di documenti interni, da cui si evince che gli ingenti investimenti fatti da Meta nell’Intelligenza Artificiale stiano portando vantaggi anche nelle sue piattaforme tradizionali, in attesa che lo stesso avvenga per il Metaverso. Nello specifico, risulterebbe migliorato il targeting pubblicitario che ora necessiterebbe di minor dati per migliori previsioni e, in più, come emerso da una conversazione di Mark Zuckerberg dello scorso Ottobre, grazie ai “miglioramenti sia agli algoritmi di Facebook che ai sistemi informatici su cui girano“, vi sarebbe stato un incremento del 20% del tempo speso nel consumare Reels.

Intanto, secondo The Verge Meta è pronta a estendere al web e ai dispositivi mobili l’esperienza social in VR degli Horizon Wolds: a proposito di questi ultimi, Menlo Park ha pubblicato nel suo blog la notizia relativa al varo di un alpha test in cui permetterà di creare dei mondi curati per una selezionata comunità di utenti. In pratica sarà una via di mezzo tra i mondi attuali aperti a più persone e gli spazi personali, case VR, in cui si ha maggior controllo su chi le visita, visto che saranno aperti a 25 visitatori simultanei e con sino a 150 membri. Al momento non ci sono tempistiche per l’estensione di questo test, cosa che dipenderà dai feedback raccolti con lo stesso.