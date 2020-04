Facebook: novità su news, realtà virtuale e realtà aumentata

Facebook Inc, la holding di Mark Zuckerberg che controlla alcuni dei più importanti servizi di social e chat app del panorama mondiale, ha annunciato, recentemente, diverse novità, relative al suo client ufficiale mobile, alla piattaforma social, all’ambiente della realtà virtuale e aumentata, attenzionando anche il tema della corretta informazione.

La prima notizia relativa a Facebook riguarda l’utile “Centro informazioni sul coronavirus (COVID-19)“, varato nelle scorse settimane quale hub per fornire una selezione di articoli da testate attendibili, estratti di notizie sul tema coronavirus, e l’aggiornamento costante sull’evolversi dell’epidemia. Tale sezione, un po’ nascosta nelle impostazioni dell’applicazione mobile, all’interno del tipico layout a quadrettoni, nelle scorse ore, a seguito di un aggiornamento, è stata portata più in primo piano, tramite un apposito tab nella parte alta della Home, tra l’icona del Marketplace e quella delle notifiche.

Sempre da Facebook è giunta la conferma dell’ennesimo repulisti in tema di disinformazione, però riguardante le prossime presidenziali USA. Nello specifico, il team di Menlo Park ha reso noto d’aver rimosso alcuni finti messaggi, relativi al censimento USA partito proprio quest’Aprile che, in realtà, linkati dagli utenti, rimandavano a un sito riconducibile a Donald Trump.

Ancora in tema di rimozione, Facebook ha portato a termine, da qualche settimana sia su Android che su iOS, il ciclo vitale dell’app MSQRD, acquisita nel 2016 per potenziare le esperienze AR sui servizi di Menlo Perk (e che, di fatti, ha dato vita alla piattaforma Spark AR che consente di creare i filtri in realtà aumentata tanto per Instagram quanto per Facebook/Messenger).

Più in ambito gaming e di prospettiva è da ascrivere, infine, la notizia secondo cui Facebook ha acquisito la famosa gaming house Sanzaru Games che, attiva dal 2016, ha realizzato perle immersive, in VR, quali Asgard’s Wrath: il team di sviluppo, pur conservando le proprie sedi canadesi e statunitensi, entrando a far parte degli Oculus Studio, realizzerà esperienza videoludiche esclusive per i visori Oculus Rift S e Quest, messe a disposizione nella piattaforma Oculus Rift di Facebook Inc.