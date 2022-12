Facebook Dating: ora viene richiesta la verifica dell’età. Ecco come

Ascolta questo articolo

Meta da tempo ha preso a verificare l’età degli utenti dei suoi servizi, grazie al ricorso dell’intelligenza artificiale che, per esempio, attenziona i post dei compleanni, partendo dal presupposto che “gli amici spesso commentano con l’età reale del poster nelle loro risposte“. Nelle scorse ore, il colosso di Menlo Park ha annunciato un’altra novità volta a precludere l’uso dei suoi servizi ai minori, con lo scopo di assicurarsi “che le persone vivano esperienze adeguate alla loro età“.

Nel 2019, Facebook ha introdotto il servizio “Facebook Dating” che, sbarcato in Italia un anno più tardi, sostanzialmente funziona come Tinder, con profili che possono essere apprezzati, scartati e riconsiderati: per il servizio in questione, in quanto destinato all’instaurarsi di relazioni personali e a potenziali incontri, la verifica dei requisiti d’ingresso, come quello dell’età anagrafica, è importantissima e, di conseguenza, la piattaforma ha deciso di attivarsi in merito, con una miglioria annunciata come in partenza tramite un posto sulla sua press room ufficiale (about.fb.com).

Secondo quanto reso noto, quando – via intelligenza artificiale – vi sarà il sospetto che un utente abbia mentito sulla propria età, avendo meno di 18 anni, gli si chiederà di verificare l’età: nello specifico, ciò potrà avvenire in due modi.

Uno di questi prevede l’invio di un documento d’identità, che verrà crittografato e archiviato per lo scopo: in questo caso, però, va considerato che sebbene gli utenti possano “gestire per quanto tempo il loro ID viene salvato“, secondo quanto precisa la pagina di Aiuto del social (facebook.com/help/155050237914643?helpref=faq_content) quest’ultimo può conservare i documenti in questione sino a 1 anno.

L’altro metodo di verifica implementato a protezione dell’ingresso in Facebook Dating prevede l’impiego della tecnologia di Yoti, azienda specializzata nel riconoscimento AI dell’età: in pratica vien chiesto all’utente di girare un video-selfie con tanto di indicazioni a schermo. Da tale clip verrà estratto un fotogramma che, analizzato nei tratti del volto, rivelerà l’età dell’utente, ma (assicurano a Menlo Park) non consentirà di identificarlo.

Secondo i test condotti dallo scorso Giugno con gli utenti di Instagram, l’81% degli utenti ha preferito il sistema di verifica dell’età di Yoti, grazie al quale è stato smascherato il 96% di chi aveva tentato di mentire sull’età, contribuendo all’inserimento “di centinaia di migliaia di utenti nelle loro fasce di età adeguate“. Meta, in conclusione, ha annotato che la novità è stata per ora rilasciata nei soli USA, ma che prevede di renderla disponibile anche negli altri paesi in cui il servizio Facebook Dating è operativo, e di implementarla anche negli altri servizi per il cui uso sia richiesta la maggiore età.