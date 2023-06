Elon Musk si prepara per la sfida MMA contro Mark Zuckerberg

Elon Musk, il fondatore di Tesla e SpaceX, ha pubblicato sul suo profilo Twitter (di cui è proprietario) le prime foto del suo allenamento di lotta, mostrando la sua preparazione per la sfida MMA contro Mark Zuckerberg, il CEO di Facebook.

La sfida è stata lanciata da Musk lo scorso aprile, quando ha accusato Zuckerberg di aver rubato le sue idee per il progetto Neuralink, una tecnologia che mira a collegare il cervello umano ai computer. Musk ha sfidato Zuckerberg a un incontro di arti marziali miste (MMA) per risolvere le loro divergenze in modo “sportivo“.

Zuckerberg ha accettato la sfida, dichiarando di essere pronto a dimostrare la sua superiorità fisica e mentale su Musk. Il CEO di Facebook ha anche annunciato di aver assunto un allenatore personale e di aver iniziato una dieta speciale per aumentare la sua massa muscolare. Le foto pubblicate da Musk mostrano il miliardario in diverse pose, con i guantoni da boxe, il casco protettivo e le ginocchiere. Musk appare in forma e determinato, e ha scritto sui social che si sta allenando duramente per vincere la sfida.

La data e il luogo dell’incontro non sono ancora stati resi noti, ma si presume che avverrà entro la fine dell’anno. Secondo alcune fonti, i due contendenti avrebbero già firmato un contratto con una nota organizzazione di MMA, che trasmetterà l’evento in diretta streaming a pagamento.

La sfida tra Musk e Zuckerberg ha suscitato grande interesse e curiosità tra il pubblico, che si divide tra i sostenitori di uno o dell’altro. Alcuni ritengono che si tratti di una mossa pubblicitaria per promuovere i loro progetti, altri invece credono che ci sia una vera rivalità tra i due magnati della tecnologia. Secondo il sito Tecit.net, Musk avrebbe un vantaggio fisico su Zuckerberg, essendo più alto e pesante.

Inoltre, Musk avrebbe una maggiore esperienza nella lotta, avendo praticato judo e karate da giovane. Tuttavia, Zuckerberg non sarebbe da sottovalutare, essendo dotato di una grande intelligenza e capacità strategica.

Secondo il sito Tudocelular.com, la sfida tra i due potrebbe avere anche delle implicazioni politiche ed economiche. Infatti, Musk e Zuckerberg hanno visioni diverse sul futuro della tecnologia e della società, e sono spesso entrati in contrasto su temi come l’intelligenza artificiale, la privacy e le criptovalute. Il vincitore della sfida potrebbe quindi guadagnare prestigio e influenza nel settore tecnologico. Chi vincerà la sfida? Lo scopriremo presto.