Zuckerberg vs Musk: la sfida sul ring e sul web

Mark Zuckerberg, il fondatore di Meta (ex Facebook), ha accettato la sfida lanciata da Elon Musk, il proprietario di Twitter, di affrontarsi in un incontro di lotta libera. La sfida è nata dopo che Zuckerberg ha annunciato il suo progetto di creare una nuova piattaforma sociale simile a Twitter, chiamata Threads.

Zuckerberg ha dichiarato di voler creare una piattaforma più efficiente e “sana” rispetto a quella acquistata da Musk, e ha già ottenuto il sostegno di celebrità con milioni di follower, come il Dalai Lama e Oprah Winfrey. Musk, però, non si è lasciato intimorire e ha risposto su Twitter con una provocazione: “Sono pronto a un combattimento nella gabbia, se lui se la sente“. Zuckerberg non si è tirato indietro e ha replicato su Instagram con un messaggio lapidario: “Dimmi dove ci troviamo“.

Musk ha quindi indicato come possibile location l’Octagon di Las Vegas, un’arena regolamentare per le arti marziali miste riconosciuta dall’UFC. La sfida è stata accolta con entusiasmo dai fan dei due imprenditori, che hanno iniziato a scommettere sui possibili esiti del match.

Chi vincerà tra i due magnati della tecnologia? Difficile dirlo, ma sicuramente si tratterà di uno spettacolo unico nel suo genere. Non è la prima volta che Musk sfida a duello i suoi rivali: in passato aveva proposto di combattere con il presidente della Bielorussia Lukashenko e con il presidente della Russia Putin. Ma questa volta potrebbe aver trovato pane per i suoi denti: Zuckerberg ha 38 anni, 13 in meno di Musk, ed è noto per la sua passione per lo sport e la fitness.

La sfida tra i due potrebbe anche essere vista come una metafora della competizione tra le loro aziende, che si contendono il dominio del mercato dei social media. Meta ha recentemente cambiato nome e strategia, puntando sul metaverso, ovvero un universo virtuale dove le persone possono interagire attraverso avatar digitali. Twitter, invece, ha mantenuto la sua identità di piattaforma basata sui brevi messaggi testuali, ma ha introdotto alcune novità come le newsletter e gli spazi audio. Chi avrà la meglio in questo duello tecnologico e fisico? Lo scopriremo presto, se i due manterranno la loro promessa di salire sul ring.