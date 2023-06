Instagram sperimenta Threads, il rivale di Twitter che ti stupirà

Instagram sta testando una nuova app di microblogging chiamata – a quanto pare – Threads, che potrebbe essere una sfida per Twitter. Threads è una piattaforma separata da Instagram, ma integrata con essa, che permette agli utenti di creare e seguire brevi post di testo, immagini, video e storie.

Threads (da non confondersi con un vecchio progetto chiuso da tempo) usa il protocollo ActivityPub, uno standard aperto e decentralizzato per le reti sociali, che permette agli utenti di interagire con altre piattaforme che lo supportano, come Mastodon, PeerTube e PixelFed. Gli utenti possono anche scegliere di ospitare i propri server o di affidarsi a quelli forniti da Meta o da altri provider. Threads si integra con Instagram in modo che gli utenti possano accedere al servizio con lo stesso account e sincronizzare i propri post tra le due piattaforme.

Inoltre, possono visualizzare e commentare le storie di Instagram direttamente da Threads, senza dover aprire l’app di Instagram. Threads è attualmente in fase di test in alcuni paesi e sarà disponibile a livello globale entro la fine dell’anno.

Alcuni screenshot dell’app, tratti da una riunione aziendale, sono stati pubblicati da Android Authority, che mostrano l’interfaccia semplice e minimalista di Threads. L’app ha una barra inferiore con quattro icone: la prima per creare un nuovo post, la seconda per visualizzare il feed dei post degli utenti seguiti, la terza per accedere alle storie di Instagram e la quarta per accedere al profilo personale. L’app permette anche di scegliere tra diverse modalità di visualizzazione del feed: cronologica, popolare o personalizzata.

L’app ha anche una sezione dedicata alle impostazioni, dove gli utenti possono gestire il proprio account, la propria privacy, le proprie notifiche e le proprie preferenze. Threads sembra essere una mossa strategica di Meta per competere con Twitter, che ha dominato il settore del microblogging per anni. Twitter ha oltre 300 milioni di utenti attivi al mese, mentre Instagram ne ha oltre 1 miliardo. Tuttavia, Twitter ha avuto problemi a monetizzare il proprio servizio e a contrastare fenomeni come le fake news, gli abusi e la censura. Threads spera di attrarre gli utenti di Twitter offrendo loro una piattaforma più aperta, sicura e integrata con Instagram.