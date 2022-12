Disney+: ufficiale il piano di abbonamento con pubblicità

Ascolta questo articolo

Come promesso in quel di Agosto, Disney ha effettivamente attivato il suo piano di streaming con pubblicità, che parte dagli USA al prezzo di 7.99 dollari al mese, con lo scopo di competere con Netflix, che ha avviato un’iniziativa simile un mese prima, e di attrarre quanti non vogliono corrispondere la spesa per il piano Premium ma si accontentano di guardare un po’ di spot pur di risparmiare.

Disney+ Basic, questo il nome del nuovo livello base di Disney+, prevede annunci di 15, 30, o 45 secondi su propri contenuti preferiti, per un totale di 4 minuti di annunci ogni ora: gli avvisi pubblicitari sono stati concepiti con 100 partner di “tutte le principali categorie” e necessitano della connessione a internet per essere somministrati. In conseguenza di ciò, Disney+ Basic non prevede o consente la visualizzazione off-line dei contenuti.

Secondo quanto comunicato, Disney+ Basic metterà a disposizione degli utenti tutto il catalogo della piattaforma, diversamente da Netflix che per problemi di licenza non ha potuto fare lo stesso col suo piano ad based. Laddove possibile, ovvero ove il contenuto sia predisposto, l’utente potrà beneficiare anche di ottimizzazioni quali HDR10, IMAX Enhanced, 4K Ultra HD, FullHD e Extended Aspect Ratio, Dolby Vision, con lo streaming che sarà consentito sino a un massimo di 4 dispositivi in contemporanea.

Contestualmente al varo del nuovo piano di abbonamento, Disney (che nel contempo ha anche annunciato una novità natalizia in salsa Simpson e Bocelli) ha rivelato che i precedenti livelli saranno rimodulati: Disney Bundle Duo Basic verrà a costare 9.99 dollari al mese contro i 12.99 del livello Disney Bundle Trio Basic, mentre il livello Hulu con annunci pubblicitari e Live TV sarà prezzato alla bella cifra di 69.99 dollari al mese.

Al momento non è chiaro quello che succederà in Italia, ma se Disney dovesse procedere come per gli USA, quello che è attualmente il piano base potrebbe essere rimodulato dai 7.99 euro mensili attuali a circa 11.99 euro mensili.