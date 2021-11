Da oggi la musica di Netflix trova casa su Spotify: ecco come e perché

Reduce dal recente omaggio ad Adele, con l’abolizione della riproduzione casuale, Shuffle, delle tracce degli album, lo streaming svedese Spotify, in piena concorrenza con Apple quanto a intrattenimento a 360°, ha annunciato una collaborazione con un importante colosso dell’intrattenimento video.

In passato, lo streaming svedese diretto dal CEO Daniel EK aveva creato un hub “Curated by Peloton” inclusivo delle playlist degli istruttori di Peloton, un’azienda newyorkese di cyclette smart, connesse a programmi d’allenamento: non è mancata poi la collaborazione con Giphy, che ha portato la musica tra le GIF animate degli artisti. Il clou si è avuto nel 2019 con l’Hub raccoglitivo delle canzoni della grande storia d’animazione Disney.

Ora, all’insegna di qualcosa di simile, è stato varato, sia per gli utenti paganti che per quelli free, anche il Netflix Hub, che può essere rintracciato (per ora in India, Australia, Stati Uniti, Regno Unito, Nuova Zelanda, e Irlanda) sia sulla versione web che su quella mobile del servizio, semplicemente cercando la parola “Netflix”.

Al suo interno, l’utente potrà trovare, opportunamente riunite in un’unica location, le colonne sonore, le playlist e i podcast dedicati o appartenenti a grandi film e serie TV di Netflix, come nel caso di Bridgerton, Money Heist, Cowboy Bebop, e Squid Game. Sempre nell’ambito dell’iniziativa in questione, è stata presentata una migliorata esperienza album, accessibile dalle clip delle playlist, dalla Storyline e dai Canvas di Spotify, relativa al western di Netflix “The Harder They Fall” (interpretato da Idris Elba) con i dietro le quinte della sigla curata da Jay-Z e musiche esclusive realizzate da artisti del calibro di Kid Cudi, Ms. Lauryn Hill e Koffee.

Dulcis in fundo, a completamento definitivo dell’iniziativa, non è mancata una particolare sezione dedicata a “La Casa Di Carta”, con un simpatico gioco d’abbinamento tra le colonne sonore e i personaggi della banda.