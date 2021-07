Spotify: accordi con TikTok e Giphy, roll-out nuove funzione

Dopo aver manifestato interesse per la vendita dei biglietti per concerti pre-registrati o dal vivo, la celebre piattaforma svedese Spotify ha annunciato una partnership con Gifhy, una promo per gli utenti di TikTok, e l’implementazione progressiva di una nuova funzionalità.

Partendo da quest’ultima, lo streaming del CEO Daniel Ek ha confermato alla stampa di settore il rilascio, globale, sia per gli utenti Android che per quelli iOS, nelle prossime settimane e in forma progressiva (nessun “day one” per tutti, insomma), della funzione battezzata come “What’s New“. Quest’ultima, resasi necessaria col fatto che ogni giorno vengono caricate 50mila ore di nuovi contenuti, sarà tesa a far sì che l’utente rimanga connesso alle cose che predilige, senza perderne le eventualità novità, preso dal tran-tran dei tanti contenuti tra cui poter scegliere quotidianamente.

Nello specifico, a funzione attivata, aprendo l’app si troverà, in alto a destra, l’icona di una campana che, se sormontata da un pallino blu, indicherà l’arrivo, dall’ultima volta che l’utente abbia fatto il suo ingresso nell’app, di nuovi contenuti, riguardanti i podcast preferiti o la musica degli artisti che si seguono. Il flusso, incluso nella schermata What’s New, sarà aggiornato costantemente (cioè in tempo reale), e riordinabile dall’utente in base a dei filtri, che sostanzialmente separeranno programmi, musica, e podcast.

Ormai messo a regime l’accordo con TikTok, in ragione del quale i tiktokers (via sezione TikTok Rewards nella relativa app) di Regno Unito, Italia, Spagna, Germania, Francia, Turchia, Polonia che non si siano mai abbonati prima a Spotify potranno riscattare 4 mesi di uso gratuito di Spotify Premium, la piattaforma di verde vestita ha annunciato un accordo anche con Giphy, leader nella fornitura di GIF animate.

Grazie al nuovo accordo, parte di una partnership più ampia destinata a serbare ulteriori sorprese in futuro, basta portarsi nell’app di Giphy o nel suo sito internet e, cercare, nella sezione artisti, la GIF di uno dei primi artisti coinvolti nell’iniziativa (es. Doja Cat, Post Malone, The Weeknd, Conan Gray, Nicki Minaj, The Kid LAROI) e, dopo averne selezionata una, cliccare o tippare sulla voce “Listen on Spotify” (Ascolta su Spotify). Espletato questo passaggio, si verrà portati sulla pagina Spotify dell’artista per ascoltare la musica della GIF e per esplorarne altre tracce.