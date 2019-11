Amazon Black Friday: scontato a 25 euro l’abbonamento annuale a Prime (anche per i già clienti)

La maggior parte di voi avrà sicuramente ben presente di cosa sia il Black Friday e di quali vantaggi porta al consumatore finale. Per i pochi che non fossero riusciti ad essersi debitamente informati, vi basta sapere che il Black Friday corrisponde all’ultimo venerdì di Novembre e si tratta di una giornata di forti sconti, spesso fuori dal comune. Quasi tutte le aziende vi aderiscono e, per questo motivo, non è troppo difficile portare a casa dei veri e propri affari.

Uno dei maggiori protagonisti di questo evento è sempre stato Amazon, in prima linea ad offrire sconti di tutto rispetto. Oltre a ciò, oggi segnaliamo un’importante promozione sull’abbonamento ad Amazon Prime, il che può interessare una larga fetta di clientela.

Amazon Prime offerto a 25 euro, ma solo per il primo anno

Come vi abbiamo appena anticipato, Amazon propone il suo abbonamento ‘Prime’ a soli 25 euro invece dei ‘classici’ 36 euro. Si tratta ovviamente della sottoscrizione annuale (non quella mensile, la quale non è oggetto di sconto) e tale prezzo è valido esclusivamente per il primo anno di abbonamento. Per gli anni successivi vi sarà richiesta la somma di 36 euro, salvo nuove promozioni a discrezione di Amazon stessa.

Tale offerta è rivolta sia ai nuovi clienti che non abbiano mai acquistato un abbonamento ad Amazon Prime, sia ai già clienti paganti. Per fare un esempio, qualora pagaste mensilmente il vostro abbonamento, potrete decidere di passare alla sottoscrizione annuale beneficiando di questa promozione. Ricordiamo che non esiste alcun vincolo a tale abbonamento e, di conseguenza, potrete decidere di disattivare il rinnovo automatico quando e se lo riterrete opportuno.

L’offerta di Amazon, in realtà, non conviene proprio a tutti

C’è una specifica categoria di persone, in realtà, per cui non conviene aderire a questa offerta: si tratta degli studenti universitari. Chi appartiene a questa categoria di clienti può decidere di attivare Prime Student: si avranno 3 mesi gratis e, successivamente, si potrà rinnovare la sottoscrizione annuale a 18 euro per un massimo di 4 anni di fila (dipende dal tempo che ci mettete a completare gli studi).

Ricordiamo che, indipendentemente dalla promozione scelta, i vantaggi rimarranno sempre gli stessi: spedizioni sempre gratuite e veloci per tutti gli articoli contrassegnati dall’etichetta ‘Prime’, la possibilità di guardare film e serie TV su Amazon Prime Video, ascoltare musica con Prime Music Unlimited ed accedere ad una vasta libreria di eBook grazie a Prime Reading.