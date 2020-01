Verissimo, Valeria Marini presenta il fidanzato e su Pamela Prati: "Ha sbagliato!"

La puntata di “Verissimo” che andrà in onda domani, sabato 25 gennaio, è stata registrata e arrivano le anticipazioni sui vari ospiti. In studio, seduta davanti a Silvia Toffanin, troveremo Valeria Marini, reduce dall’entrata al “Grande Fratello Vip” dove ha avuto un incontro/scontro con Rita Rusic, anche lei ex di Vittorio Cecchi Gori.

La Marini ha scelto il salotto della Toffanin per presentare al pubblico la sua nuova fiamma, dopo la fine della storia con Patrick Baldassari durante la loro esperienza a “Temptation Island Vip“. Il ragazzo si chiama Gianluigi Martino, un imprenditore di 35 anni che fino a questo momento ha preferito rimanere nell’ombra.

“Sono innamorata!“, ha esordito la Marini entusiasta per questa relazione che, come lei stessa rivela, è arrivata in un momento non facile della sua vita: “È nata la passione, ma in amore, dato che sono stata ferita, ho paura di parlarne. Avere vicino lui mi ha aiutato tanto” – ha continuato – “Con lui stiamo insieme da circa un anno. Ho voluto tenere questo amore nascosto perché i rapporti vanno tutelati”.

Verissimo, Valeria Marini dice la sua su Pamela Prati

L’intervista della Toffanin tocca vari punti, fino ad arrivare a Pamela Prati. L’amicizia tra le due donne è ampiamente documentata dalle varie foto e filmati postati sui social anche durante la scorsa estate, quindi Valeria Marini ha voluto commentare la controversa, quanto spiacevole, vicenda di cui la Prati è stata protagonista: il finto matrimonio con il fantomatico Mark Caltagirone.

Di questa contorta macchinazione, in cui erano implicate anche Eliana Michelazzo e Pamela Pericciolo entrambe agenti della Prati, si è parlato per molto tempo nei vari talk televisivi, fino ad arrivare a quella verità che Dagospia spoilerato aveva da tempo: tutto inventato, nessun fidanzato e nessun matrimonio. La Prati è uscita da questa triste pagina di gossip proclamandosi vittima di tutta una serie di truffe e bugie.

A “Verissimo”, la Marini dice la sua: “Pamela ha sbagliato! È caduta in una cosa più grande di lei ma è una persona buona con le sue fragilità”. Poi precisa che, quando la Prati venne ospitata dalla Toffanin, avrebbe dovuto chiedere scusa e confessare di aver commesso un errore: “Questa storia l’ha travolta e, secondo me, ha danneggiato la sua carriera. Spero che riesca a superare questa situazione”.