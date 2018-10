Temptation Island Vip, Valeria Marini e Patrick Baldassari si lasciano

La relazione tra Valeria Marini e Patrick Baldassari è durata solamente sei mesi, con Temptation Island Vip che ha aiutato i due protagonisti a capire di non essere anime gemelle. Valeria Marini più volte dichiara il suo malessere per questa relazione durante i 21 giorni in Sardegna. Patrick Baldassari è stato apprezzato dal pubblico per il suo comportamento tranquillo e rispettoso verso la sua ex compagna.

L’imprenditore ha mille motivi per lamentarsi dei comportamenti di Valeria Marini. La conduttrice infatti più volte si è lasciata cadere tra le braccia del suo tentatore Ivan Gonzalez e durante tutta la sua esperienza a Temptation Island Vip ha scambiato baci e vari gesti affettuosi con lo spagnolo.

Si parte con Valeria Marini e il suo falò da sola. La donna si dichiara molto delusa dalle parole utilizzate da Patrick Baldassari in questi giorni, rivelando che l’ha attaccata sul suo punto debole, cioè il fatto di non avere una famiglia. Il falò in solitaria tocca anche all’imprenditore che furiosamente etichetta la sua ex compagna come una “bambina“.

Una volta che entrambi si congiungono all’ultimo falò, prende parola Valeria Marini: “Hai detto delle cose non vere di me. Sentirti parlare è stato brutto, hai parlato del personaggio, non di me. Tu non mi dai quello di cui ho bisogno. In questi giorni non ti ho mai mancato di rispetto”. Ovviamente Patrick non accetta questa dichiarazione, ricordandogli che in questi pochi giorni ha visto decine di video mentre lei flirtava con Ivan Gonzalez.

Valeria Marini quindi spiega il suo rapporto con lo spagnolo a Patrick Baldassari: “Ivan mi ha dato attenzione. Mi ha fatto riflettere, lui mi ha dato cose che tu non mi hai dato mai. Non mi hai mai detto ti amo… mi mandi i link di Fantozzi. Io pensavo che tu fossi una persona che mi voleva bene. Io volevo mandare a Patrick dei messaggi che lui non ha colto. Perchè non hai fatto come Fabio che è entrato nel villaggio a riprendersi Marcella?”

Patrick cerca in tutti i modi di giustificarsi, ma ogni qualvolta viene stoppato da una temeraria Valeria Marini. La donna addirittura rivela che vuole delle scuse dal suo ex compagno poiché ha parlato male di lei. Il discorso viene concluso da Valeria che aggiunge di voler trovare l’amore al di fuori di Temptation Island Vip senza avere al suo fianco Patrick Baldassari, con quest’ultimo che condivide la sua scelta.