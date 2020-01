GF Vip, Valeria Marini entra nella casa: i commenti shock di Antonio Zequila

Il Grande Fratello Vip è andato in onda lunedì 20 gennaio in diretta dalla Casa di Cinecittà. Proprio a inizio puntata ha fatto il suo ingresso Valeria Marini per avere un confronto con l’eterna rivale Rita Rusic. Ricordiamo, infatti, che le due donne hanno avuto un’importante storia d’amore con Vittorio Cecchi Gori.

Finito il confronto, a tratti surreale e con una punta di tragi-comicità che solo la Marini riesce a creare, Rita Rusic è stata invitata a raggiungere gli altri suoi coinquilini – che assistevano alla scena attraverso lo schermo in camera da letto – mentre Valeria attendeva di salutare Ivan Gonzalez, il tentatore che le fece perdere la testa durante l’esperienza a “Temptation Island Vip”.

Proprio quando la Rusic è arrivata nella stanza insieme agli altri, è successa una cosa che ha lasciato basito il pubblico a casa. In pratica, Antonio Zequila ha commentato l’incontro delle due donne affossando Valeria Marini con termini che sono sembrati eccessivi e molti hanno fatto notare che si è superato il limite del buongusto.

GF Vip, i commenti di Antonio Zequila su Valeria Marini

“Er mutanda”, forse preso dalla forte stima nei confronti della Rusic, ha sentenziato: “Lei un ces*o” riferendosi appunto alla Marini ed è passato ad elogiare l’ex moglie di Cecchi Gori: “Eri di una bellezza in video… La differenza sembrava il diavolo veste Prada… Si ma hai visto la differenza in video: lei è bellissima” mettendo in evidenza che, secondo il suo parere, la Rusic aveva battuto in bellezza e stile la Marini.

Non contento di ciò che aveva già affermato, ha pensato bene di rincarare la dose commentando il lato b della Marini: “E’ il triplo di te, ha un cu*o tanto, la conosco bene“. Nessuno dei presenti è intervenuto per mettere fine a questo fiume di “apprezzamenti” di Zequila. Verrebbe da pensare a quel famoso detto “chi tace acconsente”, ma in questo caso probabilmente presi dal fervore della situazione è molto probabile che le sue affermazioni non siano state ascoltate attentamente. Infine ha concluso con un secco: “Lui, cioè lei un mostro, un ce*so colossale“.