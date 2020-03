Verissimo, Pago parla del "Grande Fratello Vip" e del matrimonio con Serena Enardu

Pago è stato uno degli ultimi eliminati dalla Casa del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara e Pupo. Il cantante, partito con i favori del pronostico, ha visto scendere la sua possibilità di vittoria nel corso delle settimane, e l’ingresso di Serena Enardu nella Casa non l’ha aiutato per andare avanti nella trasmissione.

Come per ogni eliminato dal “Grande Fratello Vip“, Pago ha rilasciato una intervista nei salotti di “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin. A quanto pare l’artista non si pente per la sua esperienza fatta all’interno della trasmissione, svelando poi i dettagli dietro alla sua scelta di non salutare nessuno.

Le parole di Pago

Pacifico Settembre, incalzato da Silvia Toffanin, dichiara i motivi che l’hanno portato ad abbandonare la Casa senza salutare nessuno: “Sono andato via di corsa perché avrei voluto salutare con calma alcune persone e saltarne delle altre. Tra i miei migliori amici nella Casa, Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro, Antonella Elia. Di altre persone non ho voluto sentire i saluti iprocriti”. Proprio per il bel legame stretto con Paolo Ciavarro, il cantante ammette di sperare in una sua vittoria finale.

In questi giorni Serena Enardu ha dichiarato di sentirsi pronta a sposarsi con il suo fidanzato. Tuttavia Pago, in una intervista rilasciata al settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, ammette che le cose stanno andando bene tra di loro ma vuole aspettare ancora un po’ prima di compiere il grande passo.

Anche da “Verissimo” conferma questa risposta, non escludendo però un matrimonio in futuro: “Adesso io e Serena dobbiamo confrontarci. Stiamo benissimo, ma dobbiamo ricominciare. E se mai le chiederò di sposarmi, lo farò a telecamere spente”. Bisogna quindi aspettare i prossimi mesi per saperne di più su un possibile matrimonio tra Pago e Serena Enardu