Le prime parole di Pago dopo l’uscita dal GF Vip

Pago è stato uno dei concorrenti della quarta edizione del reality show in onda su Canale 5 “Grande Fratello Vip“, condotto dal giornalista Alfonso Signorini. La permanenza del cantante nella casa più spiata di Italia è stata molto discussa e dibattuta dai telespettatori per l’arrivo nel programma televisivo dell’ex fidanzata, con cui aveva partecipato alla seconda edizione del docu-reality “Temptation Island Vip” Serena Enardu.

Pago è stato infatti eliminato duranta la puntata andata in onda venerdì 21 febbraio attraverso il televoto e dunque la decisione del pubblico. Serena e Pago, durante quest’esperienza televisiva, hanno avuto però modo di riavvicinarsi e ricominciare la loro storia d’amore (terminata proprio durante la partecipazione al docu-reality, visto l’avvicinamento della bella sarda con il tentatore Alessandro Graziani, attuale corteggiatore del programma televisivo “Uomini e Donne”).

Pago nel corso delle ultime ore ha lasciato alcune dichiarazioni al settimanale diretto da Alfonso Signorini “Chi”, in cui ha spiegato come sta procedendo la sua relazione sentimentale con Serena Enardu che, ospite lo scorso sabato del programma televisivo “Verissimo”, ha rivelato di essere pronta al matrimonio.

Queste le parole di Pago: “Sarò sincero, non mi aspettavo che Serena rientrasse nella casa dopo la prima eliminazione. Ma se tornassi indietro io rifarei tutto. Mi sto godendo mio figlio Nicola e con Serena ci stiamo riscoprendo. Nella mia testa frullano ancora tanti punti interrogativi. Ancora ci sono cose da capire e da chiarire!”.

Pago ha dunque rivelato di non avere ancora in programma un matrimonio con Serena, ma di avere intenzione di ricostruire ciò che in questi anni e durante la partecipazione a “Temptation Island Vip” hanno perso a causa della forte crisi che hanno vissuto. Pago ha infine rivelato per chi tifa per il raggiungimento della vittoria finale del reality show “Grande Fratello Vip”: Paolo Ciavarro o Antonella Elia.