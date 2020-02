A "Verissimo" Serena Enardu, il vero motivo che l’ha spinta ad entrare al GF Vip: "Metterei subito quella firma"

Serena Enardu è uscita dalla Casa del “Grande Fratello Vip“, il pubblico sovrano ha deciso che il suo percorso doveva finire, quello stesso pubblico che all’inizio del reality show aveva deciso di non farla rimanere nella Casa. Ora, Serena è stata invitata nel salotto di Silvia Toffanin per parlare di questa esperienza e in generale della sua storia con Pago.

Davanti alle telecamere di “Verissimo“, la bella sarda ha spiegato il vero motivo per cui ha deciso di varcare la soglia della Casa di Cinecittà. Vuole precisare innanzi tutto che non è mai stata alla ricerca di “fama e gloria”, quindi non ha partecipato al reality per un tornaconto di immagine.

Verissimo, Serena Enardu rivela il vero motivo della sua partecipazione al GF Vip

La decisione del pubblico di volerla fuori dal GF è stata condivisa da Serena, ma poi seguendo il programma ha visto Pago sempre più sofferente e così ha deciso di tornare da lui: “Avevo paura che potesse autoconvincersi di non volermi più e iniziavo anche a provare un po’ di gelosia verso le altre concorrenti”, ammette con la massima sincerità.

Inoltre afferma decisa che in questo momento sposerebbe senza alcun dubbio Pago e se fino ad ora non ha voluto fare questo passo è stato solo per paura e perché vedeva la cosa come un contratto: “Oggi, però, metterei subito quella firma per poter essere sicura che sia mio“. Sembra proprio che i dubbi di Serena a “Temptation Island Vip” siano solo un lontano ricordo.

Serena Enardu parla del suo passato e del futuro con Pago

La Enardu ha raccontato che il padre di suo figlio Tommaso, di 14 anni, l’ha lasciata al primo mese di gravidanza e questa cosa l’ha segnata profondamente, tanto che questo episodio l’ha portata a prendere la decisione di non avere figli con Pago che invece li avrebbe voluti: “Le esperienze ti mettono nelle condizioni di non vivere più veramente ciò che vuoi ma ciò che ti conviene”.



Impossibile poi non parlare della conoscenza con Alessandro Graziani, attuale corteggiatore di Uomini e Donne, il tentatore che fece vacillare la sua storia con Pago. Dopo che Signorini lo ha messo alle strette nel programma di Maria De Filippi, facendogli confessare la passione che è scoppiata tra lui e Serena dopo il programma, la Enardu ora rivela: “Dopo Temptation Island Pago ha sofferto moltissimo e gli ho chiesto scusa. Non voglio sapere se sia stato con altre persone. Io non l’ho mai tradito e sono sicura neanche lui me, ci metterei la mano sul fuoco”. Insomma sembra proprio che Serena abbia le idee chiare e sia pronta per viversi a pieno la sua storia con Pago, quando uscirà dalla Casa del GF Vip.