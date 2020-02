GF Vip, l’intervista a Serena Enardu: "Non ho mai smesso di amare Pago"

Nella giornata del 21 febbraio è andato in onda una nuova puntata del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara e Pupo. Nella diretta ad essere eliminato è Pago, che perde al televoto contro Licia Nunez.

Il cantante, che non ha neanche salutato gli inquilini dopo la sua uscita, si è riunito nuovamente con Serena Enardu. L’ex tronista di “Uomini e Donne”, entrata nella Casa per dimostrare i suoi sentimenti nei confronti del suo fidanzato, sembra essere riuscita nel suo scopo, poiché stanno nuovamente insieme.

La gieffina in queste ore ha rilasciato una intervista al sito del “Grande Fratello Vip“. In questa circostanza ribadisce nuovamente i sentimenti nei confronti di Pago, dichiarando che tra qualche anno sarebbe pronta ad avere un figlio con lui.

Le parole di Serena Enardu

Parlando delle differenze tra Pago e Alessandro Graziani, Serena dichiara che di quest’ultimo conosce molto poco, sottolineando di aver avuto poco interesse nel farlo. Mentre sul suo attuale fidanzato dichiara di provare ancora dei suoi sentimenti, quindi il paragone ad oggi è inutile.

Successivamente, rivela se la trasmissione “Temptation Island Vip” sia stata utile per lei per riavvicinarsi nuovamente a Pago dopo un periodo di crisi: “Non ho mai smesso di amarlo, probabilmente c’è stato un momento di crisi tale da farmi pensare che si fosse affievolito anche il sentimento. Non ero felice, non stavo bene, quindi mi sono convinta di non amarlo più, ma non sono mai riuscita a dirglielo, nemmeno al falò di confronto, perché il problema non era il sentimento”.

Serena dichiara di essere pronta a vivere la sua vita con Pago e, seguendo il consiglio del figlio, vuole costruire una capanna proprio come fatto all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip“. Fino a questo momento i due non hanno mai vissuto insieme, ma ora dichiara che vuole godersi la vita con lui come una coppia.

Conclude confermando di voler convolare a nozze con Pago, ma le piacerebbe tantissimo avere anche un figlio in futuro. Per il momento però vuole godersi un po’ di libertà con il cantante, poiché non hanno mai potuto avere del tempo insieme fino ad oggi a causa dei loro impegni familiari.