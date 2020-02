Grande Fratello Vip, televoto chiuso: Clizia Incorvaia rischia la squalifica

Una vera e propria burrasca si è scagliata sul Grande Fratello Vip. Il televoto è stato chiuso inderogabilmente. Non c’è più la possibilità di votare per salvare il proprio beniamino. C’è chi immagina che la causa di tutto ciò sia strettamente legata alle parole pronunciate dalla modella Clizia Incorvaia ai danni del bell’Andrea Denver.

Galeotta fu la nomination che quest’ultimo ha rifilato all’ex moglie di Francesco Sarcina. La donna non ha preso di buon grado tale decisione ed ha reagito in maniera del tutto esasperata. Ha definito Denver un ‘pentito’ ed ha utilizzato altri termini molto forti che da casa hanno davvero scatenato i fan della trasmissione sui social network.

Molti sono i follower su Instagram, Facebook e Twitter che hanno chiaramente richiesto la squalifica della donna in seguito a delle dichiarazioni estremamente pesanti che nulla c’entrano con il clima di goliardia del gioco del Grande Fratello Vip. In particolare, anche alcuni sponsor del reality show avrebbero minacciato di ritirare i propri prodotti se non dovessero essere prese le giuste misure nei confronti dell’Incorvaia.

Un clima rovente

Rea di aver pronunciato parole molto offensive ed estremamente fuori luogo, Clizia Incorvaia sarebbe stata preparata dal coinquilino Antonio Zequila nel giustificare le sue dichiarazioni facendo leva sul fatto di aver utilizzato ‘frasi da film’. Dimenticando che forse sono perennemente sono sotto l’occhio attento delle telecamere, non hanno tenuto in considerazione che oltre ad essere monitorati dagli autori, ci sono milioni di fan ad osservare le loro gesta.

A quanto pare però l’avventura di Clizia Incorvaia sembrerebbe essere giunta al capolinea dopo le dichiarazioni infelici su Andrea Denver e sui termini di paragone utilizzati per comparare la sua nomination a fatti avvenuti realmente nella storia del nostro Paese. Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini ne sapremo di più circa tale situazione e le reali motivazioni della chiusura anticipata del televoto settimanale.