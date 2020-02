Pago e Serena Enardu: lui dice no al matrimonio. I rapporti con la famiglia

Sembra proprio che le cose tra Pago e Serena non stiano andando come da programmi. Dopo l’uscita dalla Casa sia di Serena Enardu che di Pago, si parlava di matrimonio tra i due. A rivelarlo è stato lo stesso Alfonso Signorini che, quando Pago ha raggiunto lo studio del “Grande Fratello Vip“, gli ha rivelato le intenzioni serie della fidanzata Serena.

La sua reazione non è stata molto calorosa, tanto che la Enardu ha frenato rivelando che la richiesta ufficiale avrebbe dovuta fargliela lui, come normalmente avviene. Così, tra una risata impacciata e un sospiro di sollievo, la questione si è chiusa. Ora è sempre lo stesso Alfonso Signorini che riapre il discorso sulle pagine del suo settimanale “Chi“, dove ha intervistato proprio il cantante sardo.

GF Vip, Pago calma gli entusiasmi: per ora niente matrimonio con Serena

“Con Serena ci stiamo riscoprendo. Nella mia testa frullano tanti punti interrogativi. Ancora ci sono cose da capire e da chiarire. Io e Serena stiamo ricostruendo tutto quello che abbiamo perso negli anni e non durante Temptation o il GF“, precisa infatti che la loro crisi è iniziata ben prima delle due trasmissioni e, grazie all’ultimo reality a cui hanno partecipato, sono riusciti a ritrovare il sorriso.

“Da qui, però, a parlare di nozze, eccetera, ne passa di tempo. Contano prima i fatti“, dichiara Pago raffreddando gli entusiasmi dei fan della coppia che già immaginavano Serena Enardu in abito bianco attraversare la navata per andare incontro al suo Pacifico Settembre.

Poi passa a parlare dei rapporti con la sua famiglia, ricordiamo infatti che il fratello Pedro era entrato nella Casa per metterlo in guardia circa sospetti like messi da Serena sotto le foto dell’ex tentatore di Temptation Island, alias Alessandro Graziani, proprio colui che fece perdere la testa alla ragazza sotto il sole della Sardegna.

Pago rivela che ci sono stati momenti di tensione in famiglia: “Ma siamo sulla via della serenità”, precisando anche che il figlio Nicola di 11 anni – nato dal suo precedente matrimonio con Miriana Trevisan – ha incontrato Serena e tra i due c’è sempre la solita complicità e affetto.