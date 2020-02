Archiviata la parentesi GF Vip, Pago e Serena a cena con i figli: è tornato il sereno

Sono nel bene o nel male la coppia del momento, hanno affrontato critiche feroci e burrasche incredibili, che come uno tsunami si sono abbattute sulla loro relazione. Loro sono Pago e Serena, rispettivamente cantante ed ex tronista di “Uomini e Donne”, i quali hanno iniziato a far parlare di sè durante l’ultima edizione di “Temptation Island Vip” e hanno proseguito durante la quarta edizione del “Grande Fratello Vip“.

Nonostante la crisi profonda vissuta e nonostante nessuno credesse alle parole di Serena, per la coppia è finalmente tornato il sereno. Archiviata la parentesi “Grande Fratello Vip”, dopo che ad una settimana di distanza l’uno dall’altra sono stati eliminati dal reality show più longevo della televisione italiana, hanno ritrovato l’armonia familiare.

E così Pago e Serena sono andati a cena con i rispettivi figli, Tommaso figlio che la Enardu ha avuto da una precedente relazione, e Nicola il bimbo nato dal matrimonio tra Pago e la sua ormai ex moglie Miriana Trevisan. La famiglia allargata si è concessa un pò di tempo per se e tutte le problematiche che durante le scorse settimane li hanno colpiti, sembrerebbero essere rientrate.

Anche Nicola pare abbia perdonato Serena, difatti a detta della Trevisan il piccolo non guardava più suo papà in televisione dopo l’ingresso della Enardu in casa. Tutto rientrato insomma e pace fatta. A postare lo scatto che ritrae la famiglia felice e sorridente è stata Serena, la quale sul proprio profilo Instagram ha aggiunto sotto la foto, la seguente didascalia: “Noi“.

Pago ha dunque definitivamente perdonato l’ex tronista ed è pronto a vivere insieme a lei una nuova vita e chissà che i fiori d’arancio non siano per davvero dietro l’angolo. D’altronde Serena, ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo“, ha parlato di matrimonio: “Molte volte con Pago abbiamo parlato di matrimonio, ma avevo sempre paura perché lo vedevo solo come la firma di un contratto. Oggi, però, metterei subito quella firma per poter essere sicura che sia mio“. Non ci sono più dubbi, Pago e Serena sono definitivamente tornati insieme.