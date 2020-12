"Verissimo", Maria De Filippi parla della positività al Covid di Gerry Scotti: "L’ho sentito spaventato"

Sabato 26 dicembre, “Verissimo” è andato regolarmente in onda. Nonostante fosse la festa di Santo Stefano, Silvia Toffanin e Mediaset hanno deciso lo stesso di tenere compagnia agli italiani, che a causa del Covid non si sono potuti riunire con le famiglie per festeggiare il natale. E allora come non celebrare questa ricorrenza, con una puntata speciale e un’ospite d’eccezione: Maria De Filippi.

La regina della televisione italiana, si è raccontata ai microfoni della Toffanin a cuore aperto. Queen Mary ha parlato del suo lavoro, dei suoi natali passati, della sua famiglia e naturalmente del Coronavirus. Alla domanda della conduttrice di “Verissimo”, su quale fosse il ricordo più brutto del 2020, la De Filippi ha risposto: “La scoperta che Gerry Scotti avesse contratto il virus“.

Maria e Gerry oltre ad essere colleghi, sono molto amici nella vita. I due sono giudici a “Tu si que vales” e la notizia della positività del conduttore è arrivata proprio durante la registrazione di una puntata del programma. Nel raccontare l’aneddoto, Maria ha dato vita ad un momento davvero toccante, momento nel quale ha spiegato la sua sorprendente reazione difronte alla positività dell’amico e collega.

“Ho chiamato Gerry e ho sentito che nella sua voce qualcosa era cambiato, in quel momento non ho avuto il coraggio di chiedergli cosa stesse succedendo. Ho capito che c’era qualcosa che non andava e così ho iniziato a scrivergli perché forse era più facile, l’ho sentito molto spaventato“, queste le parole di Queen Mary in collegamento con la Toffanin.

Il Coronavirus ha poi preso il sopravvento e Gerry è stato costretto al ricovero in ospedale. Per fortuna è poi arrivata la bella notizia: dopo un periodo trascorso in ospedale, il conduttore è riuscito a sconfiggere il Covid ed è tornato alla normalità. La De Filippi ha raccontato la gioia provata una volta appreso il miglioramento dello stato di salute di Scotti e quando lo ha rivisto al lavoro è stata molto soddisfatta.