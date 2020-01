Uomini e Donne over: una dichiarazione d’amore. Erik perde la pazienza con Valentina

La puntata del trono over di “Uomini e Donne” che andrà in onda oggi 24 gennaio, promette scintille. Infatti, secondo le anticipazioni, assisteremo ad un duro confronto tra Valentina Autiero e Erik, il cavaliere che era uscito con lei qualche settimana fa. La storia tra i due si è interrotta e ora lui ha iniziato ad uscire con Valentina M.

Questa uscita ha disturbato non poco la Autiero che non perde tempo e interviene a gamba tesa appena i due raggiungono il centro studio, invitati da Maria De Filippi. La cosa che non le torna è il fatto che Erik le abbia sempre confidato che non è mai stato attratto da donne più grandi di lui e, anche se decidesse di intraprendere una conoscenza in tal senso, sarebbe solo per un’avventura di una sera.

Uomini e Donne over, Erik perde la pazienza con Valentina

Quindi ora non si capacita di come possa uscire con una donna che potrebbe essere sua madre, come lei stessa dichiara. Erik reagisce male a questo intervento, infatti invita la Autiero a occuparsi delle sue faccende e di non intervenire sempre in ogni storia, esplodendo in un seccato: “Ma che pal*e!“. Valentina M., invece mantiene la calma ma precisa al contempo che, pur essendo usciti insieme 3 volte, non hanno mai vissuto momenti passionali.

Un momento di forte emozione è stato quello tra Olga e Romolo, l’uomo si è dichiarato innamorato e dopo aver un po’ discusso con lei, l’ha raggiunta in centro studio e, inginocchiandosi davanti a lei, le ha confessato tutto il suo amore con un sentito “Io ti amo”. La dama non sembra essere coinvolta come lui, staremo a vedere se riusciranno a trovare un punto di unione.

Si passa poi alla presentazione di Carlotta, una bella ragazza di 35 anni che racconta la sua storia seduta al centro davanti al parterre maschile che ascolta interessato. Dalle sue parole emerge un passato non facile, fatto di tradimenti e delusioni amorose e lei si definisce “la regina delle sottone”, avendo pronunciato troppe volte un “ti amo” più per compiacere al compagno che per averlo davvero sentito. Quando Maria le chiede cosa l’ha fatta cambiare, lei risponde: “L’amore per me stessa“.