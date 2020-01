Uomini e Donne over, le lacrime di Valentina Autiero: "E’ la cattiveria"

Il trono over di “Uomini e Donne“, andato in onda martedì 21 gennaio, ha visto le dame in passerella con la sfilata “Bella da perdere la testa”. Ad uscire per prima è stata Pamela Barretta in un conturbante abito blu che metteva in risalto le sue generose forme.

Poi è stata la volta di Gemma Galgani con un abito rosso fuoco e come sottofondo la canzone “Sei Bellissima” di Loredana Bertè che ha suscitato ilarità in studio e i commenti al vetriolo di una Tina Cipollari che non ha perso tempo ad attaccarla. Via via sono uscite tutte le dame, fino ad arrivare a Valentina Autiero.

La storica dama del parterre femminile ha deciso di indossare un vestito total black, con maniche e gonna trasparenti e inserti ricamati. Un abito che lei stessa ha definito rock, un po’ come il suo stile ma che, ahimè, non ha prodotto le reazioni sperate, né tra gli uomini, né in studio.

Uomini e Donne over, lo sfogo di Valentina Autiero

L’unica ad apprezzare l’outfit di Valentina è stata Barbara De Santi, ma anche lei ha precisato che non era assolutamente “bello da far perdere la testa”, tranquillizzando tutti quelli che pensavano che le fosse scappato un complimento. Dopo che un cavaliere del parterre ha dato 5 alla Autiero – “brutto il vestito e orribili le scarpe” – provocando le ire di Anna Tedesco che non condivideva un voto tanto basso, Gianni Sperti si è trovato d’accordo con il voto: “Valentina non stava bene con questo vestito“.

Gli ha fatto eco la stilista Anahi: “No, a me il vestito non piaceva” – per poi continuare – “Ma a parte questo, le trasparenze se non hai belle gambe con la scarpa fino a qua che te la mozza ancora” e infine affonda: “Un po’ di consapevolezza!“.

A questo punto la Autiero non riesce a trattenere le lacrime e Maria le chiede cosa avesse provocato quello sfogo, minimizzando: “E’ solo un gioco“. Sperti ipotizza che potesse essersela presa per il voto di Erik, ma lei precisa: “Ma no, figurati, siete le cose che dite, nella maniera in cui le dite e con la cattiveria con cui le dite, ti prego Maria possiamo andare avanti?“. E così è stato.