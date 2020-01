Uomini e Donne, Carlotta dice la sua su Gemma Galgani: "E’ innamorata dell’amore!"

L’ultima puntata settimanale del trono over di Uomini e Donne si è conclusa con l’arrivo di una nuova dama, Carlotta. Quest’ultima, dal caschetto biondo e gli occhi cerulei, ha subito colpito il pubblico e gli opinionisti per la sua saggezza e per la sua voglia di rivincita. La donna viene da un matrimonio durato sette anni ma che ha lasciato un segno importante nella sua vita.

Carlotta ha avuto modo di parlare a cuore aperto di cosa l’avrebbe spinta a mettere fine ad un matrimonio non felice: “Ho imparato ad amare me stessa”. Le parole della donna sono giunte anche su sollecitazione da parte della padrona di casa Maria De Filippi. Di sicuro, l’arrivo della nuova dama stravolgerà il parterre maschile che sembrerebbe aver apprezzato l’arrivo di questa fanciulla.

La stessa ha ammesso di soffrire della psioriasi ovvero una malattia della pelle che lei stessa ha definito un vero ‘stigma della nostra società attuale’. Questo suo modo di parlare ha affascinato veramente tutti ed anche Gemma Galgani ha mostrato interesse nell’ascoltare le sue parole. Quando la conduttrice ha chiesto a Carlotta cosa pensasse di Gemma ha così risposto: “Anche io ero come lei. E’ innamorata dell’amore e spero che trovi quello vero e giusto.”

Una vera amazzone

La nuova dama di Uomini e Donne Carlotta sembra aver lasciato il segno sin da subito per la sua indole da guerriera. Ha mostrato di avere carisma e voglia di innamorarsi di un uomo che possa tenerle testa. E’ sin da subito intervenuta in puntata anche per far notare come alcuni atteggiamenti fossero leggermente bigotti.

Ha proferito parola per difendere Valentina e la sua relazione intrapresa con Erik. Quest’ultimo, più giovane di dieci anni, sarebbe la causa delle accuse mosse alla dama mora per la differenza di età. In questo frangente Carlotta ha affilato le unghie ed ha preso le parti della collega di parterre.