Gemma Galgani compie 70 anni, gli auguri inaspettati di Tina Cipollari e Giorgio Manetti

Gemma Galgani compie settanta anni. La dama torinese, protagonista indiscussa, da dieci anni a questa parte, del trono over di “Uomini e Donne” ha raggiunto l’importante traguardo di vita e il giorno 19 gennaio ha spento settanta candeline. Siamo sempre abituati a vederla elegante nel salotto dei sentimenti, una donna che – come spesso ha ammesso anche lei stessa – fa di tutto per mantenersi giovane e in forma.

Nonostante ciò l’amore fatica ad arrivare e in questi dieci anni di trono over, Gemma ha vissuto diverse esperienze, tra semplici conoscenze e storie d’amore vere. L’ultima delusione è arrivata per mano di Juan Luisi Ciano, il quale dopo due mesi in trasmissione è stato smascherato ed è venuta alla luce la sua reale intenzione, ovvero la notorietà e non un vero interesse nei riguardi di Gemma.

In trasmissione la Galgani non solo ha vissuto storie tormentate, ma si è resa – e lo fa tutt’oggi – protagonista di accesi scontri con l’opinionista Tina Cipollari. Le due donne non si sopportano a vicenda e ogni occasione è buona per discutere e litigare pesantemente, spesso Tina la definisce “mummia”, “vecchia” e proprio in occasione dei settanta anni di Gemma, inaspettatamente ha mosso un passo verso la sua nemica.

Raggiunta telefonicamente dal portale “Controcopertina.com“, la vamp ha dichiarato: “Spero che trovi presto l’anima gemella“. Insomma parole dolci quelle espresse dalla Cipollari, anche se in realtà la sua frase ha un doppio fine. Come spesso dichiarato Tina vorrebbe che Gemma trovasse la sua anima gemella in modo da lasciare la trasmissione e potersene finalmente liberare.

Oltre a quelli di Tina, sono arrivati inaspettatamente anche gli auguri di Giorgio Manetti, l’uomo che Gemma da quando è in trasmissione ha più amato in assoluto. Giorgio alla rivista “Nuovo Tv” ha dichiarato: “Le auguro di stare bene e anche di trascorrere altri dieci anni in TV“. Parole al vetriolo quelle dichiarate da Manetti, il quale non ha mai perso occasione per criticare Gemma e affermare che se è ancora a “Uomini e Donne” è indubbiamente per visibilità.

Oltre agli auguri di Tina e Giorgio, sono arrivati anche quelli di ex partecipanti a “Uomini e Donne”, come Rosa e Pietro: “Con noi Maria è riuscita a fare il miracolo: ci ha regalato una famiglia. Il nostro augurio è che tu, Gemma, possa avere la stessa fortuna. Non demordere, a 70 anni come a 30, bisogna crederci”.

Oltre a Rosa e Pietro, un pensiero per Gemma lo hanno avuto anche gli ex tronisti Cristiano Angelucci e Lorenzo Riccardi, oggi opinionista del trono classico. Anche Karina Cascella ha fatto gli auguri a Gemma: “Spero che entro gli 80 anni trovi qualcuno con cui condividere la vita!”. A fare gli auguri alla dama torinese sono poi arrivate piogge di messaggi da tutti i suoi fan. Non resta che accodarsi e lasciare tanti auguri a Gemma per i suoi 70 anni.