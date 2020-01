Festival di Sanremo, Mara Venier vorrebbe condurlo insieme a Maria De Filippi e Sabrina Ferilli

In una intervista a “Fanpage”, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, poco dopo all’ultima puntata di “Tú sí que vales”, hanno dichiarato che condurrebbero volentieri una edizione del “Festival di Sanremo” insieme. Nonostante questo desiderio però fino a ora non è mai arrivata la proposta da parte dei dirigenti Rai.

Mara Venier ha commentato solamente oggi questa notizia durante il suo programma in onda su Radio 2 intitolato “Chiamate Mara 3131”. In questa circostanza parla un po’ sul futuro del “Festival di Sanremo”, dichiarandosi pronta a condurla insieme a Maria De Filippi e Sabrina Ferilli con otto valletti tutti maschi.

Le parole di Mara Venier

Mara Venier è stata scelta dal Amadeus come una delle co-conduttrici di questa edizione del “Festival di Sanremo”. Come svelato da una clip del conduttore, e successivamente confermato dalla donna durante la sua trasmissione radiofonica, salirà sul palco dell’ultima puntata della kermesse italiana.

La “Zia Mara” non esclude comunque di poter condurre in futuro Sanremo, magari insieme a Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. La conduttrice in seguito ha parlato addirittura dei possibili valletti: “Magari con otto valletti uomini. Non vorrei gente che non fa niente, vorrei pezzi davvero grossi che fanno i valletti”.

Per il momento di una conduzione tutta al femminile del Festival di Sanremo è ancora improbabile. Tuttavia, dopo le ultime critiche piovute sul caso di Amadeus, alla Rai potrebbero pensare ad una kermesse condotta da una donna. Fino ad ora la kermesse italiana ha visto 4 conduttrici: Loretta Goggi, Raffaella Carrà, Simona Ventura e Antonella Clerici.

Se Loretta Goggi e Raffaella Carrà hanno convinto il pubblico, non si può dire la stessa cosa per Simona Ventura. Infatti con il 38,98% di share, l’edizione del 2004 è ad oggi la seconda edizione del festival meno vista di sempre, dopo quella del 2008. Infine, anche la Clerici ha ottenuto un buon successo.