Festival di Sanremo, Maria De Filippi rivela che lo condurrebbe insieme a Sabrina Ferilli

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sono state le protagoniste dell’ultima edizione di “Tú sí que vales“, talent show in onda in prima serata dal 2014 su Canale 5. Un’annata davvero da incorniciare per il programma, che riesce a registrare una media di 5.295.000 di telespettatori e uno share attorno a 29,39%.

Proprio grazie a questo enorme successo, entrambe hanno rilasciato una intervista al sito “Fanpage”. Oltre a parlare della loro lunga amicizia, ammettono che condurrebbero insieme una delle prossime edizioni del “Festival di Sanremo”, nonostante al momento la proposta non è mai arrivata.

Per entrambe comunque non sarebbe il primo “Festival di Sanremo“. Infatti Maria De Filippi è stata presente nella edizione del 2009 insieme a Paolo Bonolis e nel 2017 con Carlo Conti, ottenendo in quest’ultima circostanza uno share finale del ben 58%. La Ferilli invece ha presenziato sul palco dell’Ariston nel 1996 con Pippo Baudo e Valeria Mazza.

L’intervista di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli

All’inizio dell’anno si è parlato molto di una presenza della De Filippi al “Festival di Sanremo“. Il tutto nasce grazie ad alcuni incontri segreti tenuti dalla conduttrice insieme a Teresa De Santis direttore di Rai 1. La Queen Mary ha però immediatamente smentito il tutto, dichiarando: “Un altro Festival in futuro? No, credo proprio di no”.

Ma in questa recente intervista a “Fanpage“, probabilmente anche grazie alla sua forte amicizia con Sabrina Ferilli, apre a una conduzione insieme a lei: “Ma magari, non ce lo proporranno mai. Ma io lo farei su una gamba sola con lei. Potrebbe essere il Sanremo suo con me accanto”.

Sabrina Ferilli invece, con la sua solita ironia, dichiara: “Vedi? Perché a lei piace quell’idea di mettermi in mezzo e tirarmi gli aeroplanini di carta addosso. Certo, sarebbe molto bello per lei, in questo modo. Farebbe la mia valletta”.