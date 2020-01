Festival di Sanremo 2020, ecco tutte le donne sul palco dell’Ariston insieme ad Amadeus

Sul web stanno già circolando i nomi delle donne che dovrebbero affiancare Amadeus nella prossima edizione del “Festival di Sanremo”. In questa lista è presente anche Mara Venier, nome confermato nella mattinata del 13 gennaio nella trasmissione radiofonica “Chiamate Mara 3131” in onda su Radio 2 grazie all’intervista rilasciata dal conduttore.

Da queste prime anticipazioni fanno capire che Amadeus voglia puntare molto sugli ospiti, e la presenza di Rosario Fiorello e Roberto Benigni ne sono una prova. Ma mai come quest’anno le donne avranno un ruolo importante nel Festival, grazie all’idea di Amadeus di chiamarne più di una nelle varie serate.

Le possibili donne presenti al Festival di Sanremo

Il sito “BubinoBlog” ha annunciato la presenza di questi nomi: “UFFICIALE! Ecco le Donne di Sanremo 2020: Mara Venier, Rula Jebreal, Antonella Clerici, Diletta Leotta, Georgina Rodriguez, Laura Chimenti, Francesca Sofia Novello ed Emma D’Aquino”.

In seguito all’uscita di questa lunga lista dei nomi, che ricordiamo non sono stati ancora ufficializzati, Amadeus è stato sommerso dalle critiche. I telespettatori, come si può leggere sui social network, avrebbero gradito qualche volto più importante proviente dalla Rai e Mediaset. Il personaggio più criticato è sicuramente Georgina Rodriguez, accusata dal pubblico di trovarsi lì solamente perché compagna del portoghese Cristiano Ronaldo.

Ma a quanto pare i nomi rosa del Festival di Sanremo 2020 non si fermano qui. Infatti il settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” aggiunge a questa lista Sabrina Salerno, mentre “Tv Blog” ipotizza Gessica Notaro ed Emma.

Inizialmente “Blogo” ha fatto il nome anche di Elisabetta Gregoraci, ma in queste ore specifica su questa voce: “L’accordo contrattuale chiuso con Elisabetta Gregoraci prevederebbe la presenza della showgirl al DopoFestival (dal titolo L’AltroFestival) con Nicola Savino in diretta su Rai Play”. Quindi, se non ci saranno ribaltoni all’ultimo minuto, l’ex moglie di Flavio Briatore non affiancherà Amadeus.