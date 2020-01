U&D over, la Cipollari mette in imbarazzo Maria De Filippi: "Tina basta!"

Al trono over non ci si annoia mai e anche nella puntata di mercoledì 22 gennaio, c’è stato un momento che ha creato scompiglio in studio e un forte imbarazzo per Maria De Filippi. Vediamo cosa si è inventata quest’oggi l’opinionista più irriverente della tv, Tina Cipollari.

Tutto ha inizio quando in studio entra una nuova ragazza interessata a conoscere Samuel Baiocchi. Il bell’emiliano è uscito con Aurora, si è baciato con lei, ma non sembra avere l’entusiasmo giusto per continuare questa conoscenza. Così, quando la padrona di casa gli annuncia che una signora aspetta fuori, non se lo fa ripetere due volte e accetta di buon grado di conoscerla.

L’entrata di Alessia, questo il nome della corteggiatrice, lascia Samuel piacevolmente sorpreso e la cosa viene notata anche da Maria che lo mette in evidenza. Ma ecco che, proprio quando la ragazza stava per iniziare a parlare di sé, interviene a gamba tesa la domanda impertinente di Tina.

Uomini e Donne, over: il commento spiazzante di Tina Cipollari

“Scusa Alessia, ma sei parente del Ken Umano per caso?“, nello studio tutti rimangono basiti e inizia un borbottio fragoroso. La De Filippi cerca di correre ai ripari come può: “Guarda, scusami! Scusami Alessia” con un’espressione tra l’incredulo e l’imbarazzato, rassegnata ormai agli sfondoni dell’imprevedibile Cipollari.

La ragazza cerca di togliersi dall’imbarazzo, rivolgendosi direttamente a Samuel: “Sapevo che cercavi una principessa, giusto? Quindi sono venuta” e in sottofondo si sente ancora Tina che continua imperterrita: “Guardala, di profilo è uguale!” riferendosi a Rodrigo Alves, ma il tono di Maria si fa più severo: “Tina, basta!“.

Alla fine, Samuel rimane colpito da Alessia e decide di tenerla. Alla domanda della De Filippi: “Con chi balli?“, lui deciso sceglie la new entry, preferendola alla silenziosa Aurora che ha assistito a tutta la scena senza proferir parola e che, rassegnata, torna ad accomodarsi nel parterre.