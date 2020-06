Uomini e Donne, anticipazioni 5 giugno: segnalazione su Nicola, sconcerto in studio

“Uomini e Donne” sta volgendo al termine e dalla prossima settimana verrà sostituito dalla soap opera turca “Daydreamer – Le ali del sogno” con Can Yaman, l’attore tanto amato dal pubblico italiano che già la scorsa estate aveva fatto sognare milioni di telespettatori nel ruolo di Ferit Aslan in “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore“.

Nella puntata che andrà in onda venerdì 5 giugno si tornerà a parlare della tanto discussa storia tra Sirius – al secolo Nicola Vivarelli – e Gemma Galgani. Il ragazzo non sembra voler mollare la presa e continua, imperterrito, a corteggiare la dama di Torino che, a sua volta, si sta lasciando andare sempre di più in questa avventura. In molti temono che il l’impatto con la realtà possa essere molto doloroso per lei, ma a quanto pare al momento la Galgani non ci pensa e si gusta fino in fondo questo stato di grazia.

Uomini e Donne, la segnalazione su Sirius

Ma ecco che nella puntata che andrà in onda oggi pomeriggio, arriverà una segnalazione su Nicola che potrebbe far traballare il castello di speranze che Gemma si è costruita grazie alla conoscenza di Sirius. In pratica alla redazione è arrivata la notizia shock di un possibile fidanzamento di Nicola con una ragazza che sarebbe d’accordo con lui per tentare di raggiungere una qualche notorietà attraverso la storia con la Galgani.

Se le voci fossero vere, per la dama di Torino sarebbe l’ennesima disfatta, con l’aggravante della presa in giro che renderebbe ancora più duro il tornare con i piedi per terra. In studio, come prevedibile, ci saranno dei forti scontri, non solo con l’opinionista Tina Cipollari, ma anche con Valentina Autiero che non ha mai nascosto il suo interesse per il giovane corteggiatore, nonostante lui non le abbia mai dato modo di sperare in un inizio di conoscenza.

Nicola, ovviamente, rigetterà ogni accusa e si difenderà con le unghie e con i denti, così come ha fatto nella puntata del 4 giugno quando ha tirato fuori il suo carattere fumantino contro il comportamento della tronista Giovanna Abate, colpevole secondo lui di aver usato poca sensibilità verso l’Alchimista durante la loro esterna.