U&D, segnalazione choc su Nicola Vivarelli: è fidanzato e d’accordo con la madre e la ragazza

A “Uomini e Donne“, da quando è arrivato Nicola Vivarelli non si fa altro che parlare di lui. Il giovane è nell’occhio del ciclone soprattutto per aver deciso di corteggiare la dama più famosa d’Italia, Gemma Galgani. Nicola ha 26 anni e Gemma 70, dunque tra i due intercorrono 44 anni di differenza e questo è stato motivo di critiche e attacchi.

Sia i protagonisti in studio, sia il web, si sono scagliato contro entrambi. A Gemma viene recriminato il fatto che non doveva assolutamente accettare la corte di un ragazzo che potrebbe essere suo nipote, e se a ciò si aggiunge che la Galgani è ormai completamente persa di Vivarelli, manifestando anche segni di forte gelosia, ecco che le critiche si inaspriscono ancor di più.

Gli attacchi ad indirizzo di Nicola, vertono invece sul fatto che il giovane è in trasmissione solo per visibilità, prendendo in giro tutti perché è impossibile che un ragazzo così giovane possa accompagnarsi ad una donna anziana e proprio per tale ragione, la Galgani non doveva accettarlo. Tina Cipollari è la prima che, con critiche feroci, attacca entrambi e questa volta è anche arrivata una segnalazione forte sul conto di Nicola.

A vuotare il sacco è l’ex gieffino e ora opinionista nei salotti di Barbara D’Urso, Biagio D’Anelli. D’Anelli, che è sempre ben informato, sul proprio profilo Instagram ha scritto un messaggio sul conto di Sirius e lanciato la bomba: “Abbiamo riso e scherzato, ma oggi vi dico la verità perché non è giusto prendere in giro la gente e soprattutto la redazione di Uomini e Donne. Nicola (Sirius, il nickname delle chat) è felicemente fidanzato. La cosa assurda è che si è messo d’accordo con la mamma e la ragazza per attaccarsi al carrozzone della popolarità. Mi spiace per Gemma”.

Insomma, stando alle parole dell’opinionista, Nicola non solo sarebbe felicemente fidanzato, ma pure d’accordo con la madre e la ragazza che lo assecondano in questa follia, solo per avere un po’ di popolarità. La notizia, bisogna dirlo, non stupisce più di tanto, dato che tutto ha dell’inverosimile e se Nicola ha scelto di corteggiare Gemma un motivo ci sarà e di certo non è legato ad un reale interesse per la dama torinese.

Tutti hanno pensato fin da subito che la sua scelta fosse legata alla popolarità e il fatto che la sua ragazza sia d’accordo ci può anche stare, infondo tra Gemma e Nicola è un amore platonico, non si sono mai visti se non con le telecamere e soprattutto non si sono nemmeno mai sfiorati a causa del distanziamento sociale imposto dal Governo italiano in relazione al Coronavirus.

Anche la madre di Vivarelli, stando alle parole di D’Anelli, sarebbe d’accordo con il figlio, eppure la donna è stata tirata in ballo diverse volte e soprattutto ha avuto un approccio con Gemma, dapprima parlando al telefono con lei per diverso tempo e poi facendole pervenire un piccolo presente direttamente in trasmissione.

Questa stagione di “Uomini e Donne” però è alle battute finali e presto il talk show dei sentimenti andrà in pausa estiva, l’ultima puntata è prevista per martedì 9 giugno. Che Nicola sarà smascherato prima? Oppure bisognerà attendere il ritorno in studio a settembre, per capire come sarà andata a finire? Non resta che guardare le ultime puntate.