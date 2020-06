U&D, Gemma parla di Sirius: "La mia vita riparte da Nicola"

A “Uomini e Donne” la conoscenza tra la dama torinese Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, sta facendo storcere il naso a molti. Il motivo è riconducibile al fatto che tra i due intercorrono 44 anni di differenza e nonostante ciò, hanno comunque deciso di conoscersi e frequentarsi. Nello specifico è stato Nicola ad aver affiancato la dama torinese e adesso lei sembrerebbe non poterne più fare a meno. Molte persone non credono alla veridicità dei sentimenti del giovane Vivarelli, ma affermano che lui sia a “Uomini e Donne” solo per visibilità.

Anche Gemma è spesso al centro delle critiche, in quanto si ritiene che non possa innamorarsi di un ragazzo di soli 26 anni; ma nonostante ciò la Galgani è molto presa da Sirius. Anche la redazione di “Uomini e Donne” è nel mirino delle critiche, in quanto il pensiero della gente è che questa sia una storia studiata a tavolino intorno al personaggio di Gemma. Adesso, però, la Galgani ha rotto il silenzio e attraverso un’intervista rilasciata a “Uomini e Donne Magazine” ha parlato di Nicola e di cosa vi è realmente tra loro.

La dama torinese ha espresso parole forti nei riguardi del suo giovane corteggiatore, segno questo che lei è invaghita sul serio: “Sono stata ampiamente ripagata da quest’esperienza con la conoscenza di un giovane uomo di 26 anni“. A proposito delle tante critiche che sono piovute addosso ad entrambi, la Galgani ha dichiarato che entrambi sono stati vittime di insulti di ogni genere.

La dama torinese non si è poi tirata indietro nel lanciare una stoccata alla sua nemica Valentina Autiero, la quale ha messo gli occhi addosso a Sirius: “E’ molto più discutibile l’atteggiamento di Valentina che, pur vantando sempre i suoi soli 40 anni, prima dice peste e corna di questa storia, poi fa passare me per quella incapace di intendere e volere verso cui provare tenerezza e lui per il mostro cattivo venuto solo a prendermi in giro“.

In chiusura la Galgani si è lasciata andare ad una vera e propria dichiarazione nei riguardi di Nicola, ammettendo che la sua vita riparte proprio da lui, che in breve tempo le ha dedicato attenzioni ma ricevute prima. La dama ringrazia Nicola perché da lui sta ricevendo piccoli e grandi doni che nessuno potrà più portarle via: “Quando aprirò lo scrigno per rivederli, saranno sempre fonte di un amorevole sorriso“.