Daydreamer – Le ali del sogno: data inizio e anticipazioni della nuova soap turca

Uomini e Donne sta per giungere al termine, l’ultima puntata è infatti prevista per il 9 giugno, e al suo posto arriverà una nuova soap, pronta a conquistare il cuore dei telespettatori: il titolo originario è Enkerci Kus, ma in Italia andrà in onda con il titolo Daydreamer- Le ali del sogno.

Il protagonista sarà ancora una volta l’amatissimo Can Yaman, affiancato da Demet Ozdemir. La soap andrà in onda dalle 14.45 alle 16.00, sostituendo il celebre dating show della rete ammiraglia Mediaset condotto da Maria De Filippi, che chiude per la consueta pausa estiva e collocandosi tra le altre due storiche soap di Canale 5 Una vita e Il segreto.

Questa volta, Can Yaman vestirà i panni di un fotografo di nome Can Divit, tornato a lavorare nell’impresa di famiglia dopo che il padre ha deciso di andare in pensione. Proprio nell’azienda verrà assunta la giovane Sanem Aydin, interpretata da Demet Ozdemir e tra i due la chimica sarà immediata e travolgente.

Ancora non è stato svelato molto della trama e delle vicende che vedranno i due attori turchi protagonisti, ma il primo spot diffuso su Canale 5 ha subito fatto capire ai telespettatori quello che potranno aspettarsi dalla serie, ovvero un grande storia d’amore, pronta a far sognare tutti i fan: “Cosa c’è di sbagliato nel sognare a occhi aperti? Sembro pazza, vero? Ero stregata, senza fiato, sospesa in aria e sto ancora così” sono state le prime parole pronunciate da Sanem a proposito del primo incontro avuto con Can Divit.

Come sempre e come in tutte le migliori storie d’amore per i due innamorati non sarà semplice coronare il loro sogno d’amore e vivere felici e contenti, ma i due avranno un aiuto in più: milioni di fan che fanno il tifo per loro e per la loro felicità.