Una Vita, puntata del 26 gennaio 2020: Lucia e Telmo si baciano con passione

Una Vita per la trama della puntata che sarà trasmessa domenica 26 gennaio 2020 promette di rivelare importanti colpi di scena. La soap è stata ideata da Aurora Guerra viene trasmessa in Italia dal 22 giugno 2015 su Canale 5. Le anticipazioni ci permettono di scoprire rivelano che Celia sarà ansiosa per sua cugina. L’Alvarado ha un legame molto forte con Samuel Alday. Il giovane ha come unico obiettivo quello di impossessarsi dell’ingente patrimonio della donna, così come i telespettatori hanno potuto vedere nelle puntate precedenti. Lucia sentirà attrazione e amore anche nei confronti di Padre Telmo. Jordi sarà messo al tappetto da Liberto. Barò aveva cercato di abusare fisicamente di Flora. Tutto il quartiere saluterà Liberto come un eroe, mentre Ceferino non avrà altro desiderio, se non quello di sposare Lolita. La soap Una Vita andrà in onda domenica alle ore 14:30 circa con una puntata doppia.

Anticipazioni Una Vita: Lucia e Telmo si scambiano un bacio appassionato

La trama di Una Vita per la puntata del 26 gennaio 2020 ci rivelano come procederà il rapporto tra Lucia e Telmo. Celia, cugina dell’Alvarado, andrà a parlare con Padre Telmo ed esprimerà tutta la sua ansia per il rapporto che la donna ha con l’Alday. l’uomo vuole solo usare i soldi di Lucia per salare il suo debito con lo strozzino Batan. Per raggiungere il suo scopo, Samuel è disposto ad irretire al giovane, così come i telespettatori hanno potuto vedere nelle puntate precedenti. Padre Telmo deciderà di allontanarsi sempre più da Lucia poiché egli saprà, in cuor suo, di amarla in un modo che non si può permettere, essendo un uomo di chiesa. L’alvarado incontrerà la donna raffigurata nel ritratto, ovvero colei che indossava un ciondolo simile a quello che lei aveva avuto in dono dalla propria madre. Dopo avere avuto un confronto diretto con la misteriosa signora del ritratto, Lucia si recherò da Telmo per condividere con lui questa parte importante del suo vissuto. Gli spoiler di Una Vita ci stupiranno ancora una volta: Padre Martinez e l’Alvarado ci sarà una grande attrazione fisica che sfocerà in un bacio appassionato. Entrambi saranno addolorati di quanto successo, mentre Lucia si rifugerà nella sua stanza e piangerà inconsolabile, Telmo si darà alla penitenza fisica.

Spoiler Una Vita, Liberto accolto come un salvatore

Le anticipazioni Tv di Una Vita per la puntata del 26 gennaio 2020 ci mostrano cosa succederà a Flora, Jordi e Liberto. La giovane subirà u tentato stupro da parte di Jordi Barò, colui che nella soap Una Vita si occupa di traffichi poco onesti come le scommesse. L’uomo ha conosciuto Íñigo, lo ha introdotto nel giro delle scommesse, così come i telespettatori hanno potuto vedere nelle puntate precedenti. Purtroppo, Barò andrà a La Deliciosa e rimarrà estasiato da Flora. Deciderà, allora, di allontanare Íñigo e di rimanere solo con Flora. L’uomo cercherà di sedurla, ma sarà respinto. Egli non si accontenterà di un rifiuto, am cercherà di abusare della donna. Fortunatamente, sopraggiungerà Liberto che affronterà Jordì colpendolo con pugno, che lo stenderà. Tutta Acacias 38 acclamerà Liberto come un eroe. Alfonso, un uomo mai visto nel quartiere, chiederà a Liberto di usare la sua capacità di dare pugni per partecipare ad incontri di box ed egli accetterà. Rosina si mostrerà contraria e in due avranno uno scontro.

Una Vita, Ceferino vuole sposare Lolita

Gli spoiler di Una Vita per la puntata del 26 gennaio 2020 ci mostrano come Ceferino continui a perseguire nel suo intenti di sposare Lolita. Secondo un’antica usanza di Cabraigho, se due giovane si baciano durante una notte in cui c’è un quarto di luna, i due sono promessi sposi. Lolità aveva dimenticato quest’avvenimento, ma ora è nel panico. Ceferino ha sconvolto la vita di Lolita ed ella non sa più come agire, così come i telespettatori hanno potuto vedere nelle puntate precedenti. Casilda proverà a sedurre Ceferino. Dapprima sembrerà che Casilda, l’attrice che nella soap Una Vita interpreta una donna di servizio, sia riuscita nel suo intento. Ceferino si sottrarrà al bacio con Casilda e l’attrazione che prova per lei lo lascerà senza fiato. Preoccupato di avere mancato di rispetto a Lolita, la donna che egli dimostrerà di volere sposare, deciderà di partire quanto prima per Cabriagho. Lolita capirà la situazione e lo convincerà a rimanere nel quartiere fino a dopo le feste. Lo scopo che ella vorrà perseguire sarà quello di riuscire a fare baciare Ceferino e Casilda. Una Vita è trasmessa dal palinsesto Mediaset di Canale 5 dalle ore 14:10 circa.