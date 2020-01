Una Vita, anticipazioni spagnole: Acacias sconvolta dalla morte di Ursula Dicenta

Ursula Dicenta, uno dei personaggi più controversi della soap opera “Una Vita” – che solo recentemente ha visto la sua completa trasformazione, diventando quindi una donna pia e buona -, uscirà presto di scena. Lo aveva annunciato qualche settimana fa il settimanale spagnolo Telenovela, ma la conferma l’abbiamo avuta grazie alla messa in onda in Spagna martedì 31 dicembre 2019 della relativa puntata, che ci ha fornito ulteriori dettagli.

Il personaggio di Ursula Dicenta – come in molti sapranno – ha subito una completa trasformazione nel corso della narrazione degli ultimi mesi, infatti da perfida dark lady, la vedova del gioielliere è diventata una donna morigerata, timorosa di Dio e sempre pronta ad aiutare il prossimo. A porre fine alla sua vita saranno due nuovi personaggi, che i telespettatori italiani ancora non hanno però conosciuto.

Ursula uccisa da Genoveva e Israel

Dalla puntata trasmessa il 31 dicembre 2019 in Spagna apprendiamo che ad uccidere la Dicenta sono stati Genoveva e Israel, gemello del marito di Marcia. La Salmeron, nelle puntate spagnole è l’attuale protagonista di “Acacias 38” ma anche il nuovo amore di Felipe Alvarez Hermoso, che è ritornato a vivere e sorridere dopo la morte di Celia grazie a Marcia.

Tra Genoveva e Felipe s’instaura una relazione clandestina, ma sembra che Ursula, una volta scoperta la cosa, avrebbe avuto tutta l’intenzione di rendere pubblica la tresca e non solo. La Dicenta, durante un confronto con Felipe, avrebbe perfino gettato delle ombre sul fatto che il bambino in grembo a Genoveva in realtà non fosse dell’avvocato, ma di un altro uomo.

Genoveva non sembra però intenzionata a lasciarsi sfuggire l’occasione di sposare Felipe, quindi ha cercato di neutralizzare la sua nemica numero uno. Genoveva ha dato appuntamento alla Dicenta in un luogo appartato e fuori città, nei campi, lontano da occhi indiscreti. Mentre le due tergiversavano, Israel ha sparato tre colpi di pistola, poco prima che la Dicenta uccidesse la Salmeron con un grosso coltello attaccandola alle spalle. Ursula Dicenta quindi uscirà per sempre di scena dopo 1105 puntante. Prima della sua fine Ursula ha lanciato una maledizione contro la nuova dark lady di Acacias.