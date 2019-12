Una Vita, anticipazioni spagnole: un nuovo matrimonio ad Acacias

Marcelina e Jacinto, tra i personaggi secondari di “Una Vita“, torneranno presto ad animare la narrazione della soap con le loro avventure curiose e divertenti, diventando così parte integrante e fisso del cast. I due, però, riserveranno presto una bella sorpresa, infatti Marcelina e Jacinto, dopo il salto temporale che avverrà nella telenovela, saranno marito e moglie.

Un traguardo raggiunto dopo aver superato diversi ostacoli, come la diffidenza dell’uomo nell’avere una relazione stabile, e non solo. Le anticipazioni spagnole svelano che presto Marcelina torna ad Acacias dopo una lunga assenza, ma la donna non vuole rivelare dove si è trovata durante questo lungo periodo.

Marcelina e Jacinto si sposano

Marcelina non ha modificato certi lati del suo carattere, quindi in breve tempo sarà la donna più invadente e pettegola di Acacias, un incubo soprattutto per Casilda, con cui però alla fine nascerà una bella amicizia. Marcelina ricorda ancora il dolore provato per il rifiuto di Jacinto, che non si sentiva pronto a portarla all’altare.

Il tempo trascorso lontano da Acacias non sembra aver cancellato in Marcelina il ricordo di Jacinto, così non appena arrivata in città la donna ha cercato di mettersi nuovamente in contatto con Jacinto. Marcelina rivela inoltre che, dopo un lungo periodo passato in convento, ha capito di non voler consacrare la sua vita a Dio, ma di amare Jacinto.

Marcelina farà quindi di tutto per riprendersi Jacinto. Saranno, infatti, tante le peripezie e gli ostacoli che si frapporranno alla felicità della coppia, ma a farli litigare saranno soprattutto una serie di equivoci e di fraintendimenti. Ma come andrà a finire tra i due? A rivelarlo sono le anticipazioni spagnole di Una Vita, grazie alle quali si apprende che dopo il salto temporale che avverrà nella narrazione, i due saranno marito e moglie, quindi finalmente dopo tanto penare, Marcelina e Jacinto si sono uniti in matrimonio.