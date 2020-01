Una Vita, anticipazioni spagnole: Lucia lascia Samuel all’altare, lui inizia una nuova vita con Genoveva

Le anticipazioni spagnole di Una Vita, nota soap opera amata da milioni di telespettatori, ci regalano sempre numerosi colpi di scena. Samuel ha chiesto a Lucia di divenire sua moglie, ma si accorge che il rapporto tra l’Alvarado e Telmo sta divenendo sempre più stretto. Lucia non risponde subito di sì alla proposta di matrimonio di Samuel, ma chiede all’uomo del tempo per riflettere. Grazie anche al ritrovato rapporto con Telmo, Lucia inizierà ad aprire gli occhi. L’alvarado capirà che prova dei sentimenti molto forti per il sacerdote e questo la spingerà a rivalutare tutta la situazione.Samuel la vuole sposare solo per impadronirsi della sua eredità. Lucia chiede all’Alday di celebrare il matrimonio sarà celebrato lontano da Acacias 38 al fine di non incontrare Telmo.

Samuel acconsentirà pur di potere divenire quanto prima il marito di Lucia ed entrare, così, in possesso dei soldi di Lucia. L’obiettivo dell’uomo è quello di saldare il suo debito con lo strozzino Batan. I colpi di scena non mancheranno e sull’altare l’Alvarado esprimerà un diniego. L’Alday, divorato dalla rabbia, strattonerà Lucia, facendola cadere a terra, e la insulterà. La soap fa un salto temporale, ad Acacias 38 è il 1913, Samuei nizia il suo percorso di vita con Genoveva, un ex prostituta.

Una Vita, anticipazioni spagnole: Lucia lascia Samuel all’altare, lui va con ex prostituta

Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci rivelano cosa accade a Samuel dopo che Lucia lo ha lasciato sull’altare. Dopo la pessima figura fatta dal bel giovane, egli ha avuto un moto di rabbia che lo ha spinto a percuotere l’Alvarado e a insultarla. Dopo un salto temporale, che porta i telespettatori a vedere Acacias 38 nel 1913, si vede Samuel che si accompagna ad una nuova donna, Genoveva, un ex prostituta.

La donna nasconde un passato oscuro e Samuel, sorprendentemente, cerca di prendersi cura di lei, proteggendola. Genoveva viene perseguitata dal suo vecchio protettore, Cristobal, che richiede una grande somma di denaro per lasciarla in pace. La situazione prende una spiega inaspettata: il giovane Alday, divenuto freddo e cinico, che ha compiuto malefatte note in tutto il quartiere, si è addolcito molto di fianco a genoveva.

L’Alday si dimostra disposto a tutto per tutelare e aiutare Genoveva. A sorpresa, Samuel si innamora di qeusta giovane dal passato oscuro e decide di costuire con lei uan vita. Il giovane Alday si dimentica totalmente di Lucia e della sua brama di soldi e decide di dedicarsi unicamente a Genoveva.