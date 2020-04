U&D riparte ed è subito Tina show: "La mano appoggiata in quel punto". Maria De Filippi la redarguisce

“Uomini e Donne“, dopo uno stop durato poco più di un mese, a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo in Italia, dettata dal coronavirus, è tornato in onda con una nuova formula. Nell’impossibilità di potersi incontrare, avere contatti fisici, viaggiare e soprattutto nel rispetto del distanziamento sociale, Maria De Filippi si è reinventata e ha mandato in onda un format rivisitato.

Al momento le protagoniste sono: la dama Gemma Galgani e la tronista Giovanna Abate, le quali avranno la possibilità di conoscere nuovi corteggiatori attraverso la chat, corteggiatori dei quali nono conoscono il nome né la voce e soprattutto, come ampiamente rimarcato dalla De Filippi, possono anche dichiarare il falso e prenderle in giro.

Il pubblico in studio, così come lo stesso studio, sono assenti; queen Mary conduce non palesandosi fisicamente, ma intrattenendo con la sua voce; Tina e Gianni ci sono ma commentano dai loro rispettivi camerini e la prima puntata, andata in onda lunedì 20 aprile, è stata interamente dedicata alla Galgani. Uno dei nuovi spasimanti della dama torinese, ha utilizzato come nickname “Occhiblu” e ha dichiarato di avere 38 anni.

Gemma è stata subito rapita dall’uomo e la chat ad un certo punto ha seguito una strada un po’ hot, con tanto di foto ambigua. Il corteggiatore ha inviato uno scatto che lo ritrae dal busto in giù e la sua mano era poggiata in prossimità delle parti basse. La visione della foto ha fatto subito esplodere Tina, la quale ha dichiarato: “La mano appoggiata in quel punto!“.

L’esclamazione della Cipollari non è di certo passata inosservata e la De Filippi non ha perso occasione per redarguirla, esattamente così come accadeva quando il talk show andava in onda regolarmente. La vamp non si è controllata e il discorso è inevitabilmente virato sull’aspetto hot, per fortuna ci ha pensato queen Mary a riportare tutti sui binari giusti.